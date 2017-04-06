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Новости за сегодня

Посол Казахстана в РФ И.Тасмагамбетов принял послов Боснии и Экваториальной Гвинеи

 

Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов принял послов двух зарубежных государств, передает Zakon.kz со ссылкой на Официальный сайт Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боснии и Герцеговины в России Мустафой Муезиновичем обсуждались перспективы двустороннего инвестиционного сотрудничества. Акцент был сделан на развитие взаимодействия в области энергетики.

Отмечена готовность сторон активизировать двусторонние связи и расширять контакты двух государств на международной арене.

Имангали Тасмагамбетов ознакомил гостя с ходом социально-экономической модернизации в Казахстане, а также актуальными аспектами евразийской интеграции.

Вопросы углубления казахстанско-экваториалогвинейских дипломатических отношений обсуждались с Чрезвычайным и Полномочным Послом Экваториальной Гвинеи Хосэ Эсоно Мича Акенга. В частности, ведется работа по согласованию его кандидатуры главой дипмиссии своей страны в Казахстане. Также дипломаты затронули аспекты активизации торгово-экономических связей и организации визита правительственной делегации Экваториальной Гвинеи в Казахстан.

Посол Казахстана со своей стороны предложил посетить Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017».

 

6 апреля 2017, 09:41
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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