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Новости за сегодня

В апреле в Бишкеке состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

 

В рамках подготовки Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференции. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

С целью эффективной реализации Таможенного кодекса ЕврАзЭС Члены Совета одобрили для рассмотрения на предстоящем заседании ВЕЭС поправки в Регламент работы ЕЭК в части наделения Совета и Коллегии Комиссии полномочиями по утверждению ряда актов в сфере таможенного администрирования.

Для внесения на рассмотрение Глав государств одобрены основные ориентиры макроэкономической политики стран-членов Евразийского экономического союза на 2017-2018 годы. Основные ориентиры содержат рекомендации по созданию условий для эффективного экономического развития государств-членов ЕврАзЭС.

Члены Совета ЕЭК обсудили ряд вопросов в сфере международного сотрудничества. В частности, состоялись консультации, ведущие к образованию зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран, рассмотрены решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза» и др.

По всем вопросам повестки дня заседания Совета Евразийской экономической комиссии были достигнуты взаимовыгодные решения, направленные на дальнейшее развитие Евразийского экономического союза.

 

6 апреля 2017, 10:06
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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