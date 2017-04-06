Судиться с ФИФА намерен футбольный клуб из Атырау

9 очков ФК«Атырау» был лишен решением Дисциплинарного комитета ФИФА после старта в премьер-лиге чемпионата Казахстана 2017 года с минусовым показателем.

Футбольный клуб «Атырау» решение ФИФА о снятии 9 очков намерен опротестовать в спортивном арбитражном суде Лозанны, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Мы наняли адвоката с европейской лицензией, который подал жалобу в спортивный арбитражный суд в города Лозанны. Дело в том, что мы не согласны с решением ФИФА, поскольку задолженность перед игроком и тренером погашена. Снятие очков, отбросившее команду вниз турнирной таблицы, сказывается на результатах команды, на настрое команды. Мы не будем сидеть, сложа руки, мы будем добиваться того, чтобы восстановить потерянные очки», - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель Атырауского областного управления физической культуры и спорта Азамат Беккет.





Напомним, 9 очков ФК«Атырау» был лишен решением Дисциплинарного комитета ФИФА после старта в премьер-лиге чемпионата Казахстана 2017 года с минусовым показателем.





Свое решение ФИФА обосновала тем, что клуб не выплатил задолженность перед бразильским защитником Джонатасом и черногорским тренером Зораном Филиповичем, которые работали в ФК еще в 2012 году.



