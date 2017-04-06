Охранника вице-президента США застали с проституткой
6 апреля 2017, 10:17
Мужчина был временно отстранен от выполнения своих обязанностей.
Сотрудника Секретной службы США, который отвечает за охрану вице-президента США Майкла Пенса, задержали в одном из отелей штата Мэриленд, где он встречался с проституткой.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Лента.ру.
Инцидент произошел в конце прошлой недели. Администратор отеля позвонил в полицию и сообщил о «подозрительной активности» в одном из номеров. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, когда он вышел из номера, в котором оставил проститутку.
По информации источника, агент в тот день не находился при исполнении служебных обязанностей. Мужчина лично сообщил о произошедшем своему начальству. Сотруднику Секретной службы предъявили обвинения в домогательствах. Он был отправлен в административный отпуск, также ему временно ограничили допуск к секретной информации.
Сотрудники Секретной службы США неоднократно оказывались в центре скандалов, после череды которых предыдущий президент Барак Обама поменял руководство службы.
Фото: Mike Blake / Reuters
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