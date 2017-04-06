Генсек ООН призвал поддержать Астанинский процесс

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на сессии Международной донорской конференции по Сирии призвал конфликтующие стороны оставить разногласия и способствовать разрешению конфликта, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Обращаясь к народу Сирии и всем, кто пострадал от сирийского конфликта, он заявил, что ООН поддерживает их и рассчитывает на завершение конфликта и «облегчение страданий стольких невинных людей».

«Это означает прекращение огня. Это означает, что усилия в Астане должны быть выполнены и мы все должны поддержать их. Но, прежде всего, это требует политического решения, переговоров между сирийцами при региональной и международной поддержке», - сказал Гутерреш, подчеркнув также значимость женевских переговоров под эгидой ООН.

Он отметил, что «серьезные усилия требуют единой поддержки от всех», в то время как «никто не выигрывает в этой войне, а все проигрывают».

Напомним, во вторник в Брюсселе начала свою работу двухдневная Международная донорская конференция по Сирии. В форуме «Поддержка будущего Сирии и региона» принимают участие 70 делегаций, представляющих Европейский союз, страны региона, ООН, крупных доноров и неправительственные организации.