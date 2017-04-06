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650 тысяч кв.м. жилья будет введено в Актюбинской области в 2017 году

6 апреля 2017, 10:24

По итогам 2017 года за счёт всех источников финансирования в Актюбинской области планируется ввести в эксплуатацию не менее 650 тыс. кв. метров жилья или порядка 6 000 квартир.

650 тысяч кв.м. жилья будет введено в Актюбинской области в 2017 году. Об этом в ходе брифинга в информационном центре «Ақтөбе ақпарат» сообщил руководитель управления архитектуры, строительства и градостроительства Актюбинской области Серик Туленбергенов.

По итогам 2017 года за счёт всех источников финансирования в Актюбинской области планируется ввести в эксплуатацию не менее 650 тыс. кв. метров жилья или порядка 6 000 квартир. В том числе, в рамках программы «Нурлы Жер» планируется строительство арендных жилых домов для социально уязвимых слоев населения и арендного жилья для очередников МИО за счёт местного бюджета.

Учитывая, что по области в очереди на получение земельного участка под ИЖС состоят более 130 тысяч человек, одним из приоритетных направлений для региона является развитие индивидуального жилищного строительства.

- Для этого есть все необходимые условия. Стройиндустрия региона имеет достаточно высокий потенциал. Основные материалы и изделия, необходимые для жилищного строительства, в том числе и ИЖС, производятся предприятиями области. Запасы инертных материалов также достаточны. В 2016 году был введен в эксплуатацию Домостроительный комбинат, который позволяет снизить стоимость и сроки строительства. Технологии ДСК будут использованы в пилотном проекте в рамках программы «Нұрлы жер», направленном на строительство индивидуального жилья, - сообщил Серик Туленбергенов.

По его словам, на 1-ом этапе пилотного проекта будет построено 423 малоэтажных индивидуальных кредитных жилых дома в жилом массиве «Нур Актобе». Вместе с тем, в 2018-2020 годах планируется осуществить 2-ой этап проекта с возведением 1819 малоэтажных индивидуальных кредитных жилых домов.

Отметим, на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки предусмотрено выделение 7,5 млрд. тенге, что позволит построить более 270,4 км. сетей электро-, газо-, водоснабжения и канализации.

Фото: Arnapress.kz


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