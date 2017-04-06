Элизабет Турсынбаева: Это будет моя первая Олимпиада, поэтому хочется выступить достойно

В свои 17 лет она уже стала призером Азиатских Игр, юношеской Олимпиады, целого ряда международных соревнований, а не так давно принцесса льда, как ее когда-то не случайно назвали авторы документального фильма, вошла в десятку сильнейших на чемпионате Мира в Хельсинки. Благодаря этому результату Казахстан впервые завоевал две лицензии на Олимпийские Игры 2018 года в южнокорейском Пхенчане.

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz восходящая звезда мирового женского одиночного фигурного катания Элизабет Турсынбаева подвела итоги сезона и рассказала о тонкостях подготовки к предстоящей Олимпиаде.





— Лиза, расскажите, как сложился для Вас текущий сезон? Остались ли Вы довольны своим выступлением на чемпионате Мира?

— Глобально сезон сложился хорошо. Я завоевала «бронзу» на Азиатских Играх и выиграла малую медаль на чемпионате Четырех Континентов. И чемпионат Мира сложился для меня удачно — я вошла в десятку и получила путевку на Олимпиаду. Даже две путевки — впервые в истории Казахстана.





— Реакция Вашей мамы на Ваш прокат на чемпионате Мира была очень эмоциональной. Что скажете по этому поводу?

— Поскольку моя мама всегда находится рядом со мной, на каждой тренировке, она знает, каких усилий это все стоило. Мама, естественно, очень волнуется, переживает за меня, и такая реакция мне понятна. Она была очень рада и почувствовала облегчение. Спасибо моей маме за то, что она так искренне за меня переживает. Ведь кто, если не она.





— Несколько последних лет Вы работаете с известным наставником Брайаном Орсером. Можете подвести какие-то итоги сотрудничества с ним? Удалось ли Вам совершить какой-то скачок вперед, и в чем он заключается?

— Думаю, главный скачок еще впереди. Мы, конечно, работаем, но еще многого предстоит достичь.





— Какие специалисты работают в группе Брайана Орсела, помогающие Вам оттачивать свой уникальный стиль?

— Есть преподаватели по скольжению, по прыжкам, по хореографии, по физической подготовке и даже по вращениям. Там огромная, дружная команда. Все — профессионалы своего дела.





— Российскую школу фигурного катания называют одной из лучших в мире — как и североамериканскую манеру катания. Учитывая, что прежде Вы занимались у Этери Тутберидзе, нынешнего тренера чемпионки Мира Евгении Медведевой, — можете сравнить эти две школы?

— Конечно, это две очень разные школы. В России бьются просто насмерть, поскольку фигуристов много, и каждый хочет оказаться на международной арене. В Канаде в этом виде спорта не так заинтересованы. Фигурное катание — спорт очень дорогой, и в Канаде он еще дороже. И, естественно, там нет такого давления, все идет своим чередом. Другой менталитет, так сказать.





— Как и многие фигуристы, Вы часто выкладываете видео со своих тренировок, где мы видим, как Вы выполняете трудную комбинацию прыжков. Понятно, что одно дело показывать что-то на тренировках, и совсем другое — на соревнованиях. Скажите, когда эти элементы Вы внесете в свою программу? Что мешает показывать их на соревнованиях?

— Как Вы и сказали, делать на тренировке — это одно, а на соревнованиях -совсем другое. В фигурном катании есть определенные правила, некоторые сложные комбинации нельзя исполнять в программах. Но на тренировке можно — для оттачивания своего мастерства.





— Известный российский специалист Татьяна Тарасова отмечала, что Вы исполняете четверной сальхов в каскаде с двойным и тройным прыжком. Когда Вы планируете добавить этот прыжок в программу? Увидим ли мы, как впервые в женском фигурном катании будет исполнен четверной прыжок, и окажется ли это сделано казахстанкой?

— Сейчас я работаю над четверным прыжком, и посмотрим: если за лето этот прыжок станет стабильным, может, я его и вставлю.





. I hope you'll be happy. #エリザヴェートトゥルシンバエワ #ElizabetTursynbaeva #ЭлизабетТурсынбаева #リサ #フィギュアスケート #figureskating Публикация от Elizabet Tursynbaeva Fan (@elizabet_tursynbaeva_fan) Мар 14 2017 в 10:09 PDT





— Как будет строиться Ваша подготовка к Олимпиаде?

— Я поеду в Торонто и буду все лето работать над скольжением и над своими программами, которые мы вскоре поставим. И также — над прыжками и скоростью.





— Какие у Вас есть козыри по сравнению с теми же российскими фигуристками, которые сильно вырвались вперед? На что Вы будете делать акцент — на сложность элементов или на поисках своего уникального стиля?

— У всех девушек примерно одинаковый набор прыжков. В фигурном катании преобладает большая политика, и есть страны, в которых фигурное катание существует сто лет. А в нашей стране фигурное катание только зарождается, и этому виду спорта не уделяется необходимое внимание. Я буду работать над усложнением моих программ, посмотрим, что из этого выйдет.





— В Казахстане кроме Юрия Гуськова практически нет судей, работающих на международных стартах. Что значит для фигуристов присутствие представителя твоей страны в судейской бригаде?

— Страны, которые является лидерами мирового фигурного катания, всегда привозят с собой огромную команду, состоящую из судей, врачей, массажистов, тренеров. А у нас такой поддержки пока нет, что, конечно, — минус. Но я надеюсь, что в будущем у нас все это появится.



. 遂に明後日から世界選手権が始まります。現地入りした情報などは残念ながら私の耳には入っていませんが、おそらく現地入りしたと思われます!!万全な状態で臨めるといいですね😊 #エリザヴェートトゥルシンバエワ #ElizabetTursynbaeva #ЭлизабетТурсынбаева #リサ #フィギュアスケート #figureskating Публикация от Elizabet Tursynbaeva Fan (@elizabet_tursynbaeva_fan) Мар 26 2017 в 8:54 PDT





— У Вас очень хорошая короткая программа, которую Вы начали накатывать еще в середине прошлого сезона. Так было задумано изначально, или Вы в какой-то момент поняли, что короткая программа, которую Вы избрали в начале сезона, не пошла?

— Мой тренер захотел поменять короткую программу — он сказал, что короткая и произвольная должны показывать две мои разные стороны. Поэтому мы поменяли короткую и выбрали более зажигательную музыку.





— В произвольной программе Вы катаетесь под музыку из мультфильма «Принцесса Мононоке» известного японского режиссеры Хаяо Миядзаки. Расскажите о том, в чем заключается основной посыл данной программы, и почему выбор пал именно на Хаяо Миядзаки?

— Я смотрела фильм и, услышав эту музыку, подумала, что неплохо было бы под нее кататься, она мне очень понравилась. Фильм был о мальчике, на которого пало заклятие оборотня, и он пошел в волшебный лес, чтобы снять его, и встретил там принцессу Мононоке. Она выросла в лесу среди волков, где не любили людей, так как люди хотели убить всех животных и отобрать их земли. И принцесса защищала свой лес и животных. Она была очень храброй и воинственной.





— Вам не хватило всего четырех месяцев, чтобы достичь 17-летия и получить возможность выступить на Универсиаде. Чувствуете определенное огорчение от того, что не удалось поучаствовать в Студенческих Играх в Алматы?

— Я очень огорчилась, ведь мне так хотелось выступить на родном льду. И вряд ли такая возможность перепадет снова...





— Как спорт влияет на Вашу успеваемость в школе?

— Конечно, если бы я только училась, то наверняка моя успеваемость была бы лучше. Но у меня и так все хорошо. Я учусь в спортивном колледже имени Хаджимукана Мунайтпасова в Астане.





— О чем сейчас мечтает Элизабет Турсынбаева?

— О самых высоких достижениях.





— Какие Ваши цели на Олимпиаду 2018 года?

— Это будет моя первая Олимпиада, поэтому, в первую очередь, надо выступить хорошо — чисто откатать программу, максимально использовать все свои сложные прыжки, чтобы достойно представить страну.





Ануар Абдрахманов