В СКО мужчина стал женщиной, официально получив новый паспорт

В Северном Казахстане зарегистрирован первый случай получения паспорта после смены пола. Проще говоря, мужчина официально стал женщиной, пишет " Экспресс К ".





Будущая Надя воспитывалась в благополучной семье. Отец, имевший отношение к силовым структурам, стремился воспитать из сына настоящего мужчину. Но ему больше по душе были девчачьи игры и наряды. Дальше – хуже: подросток стал страдать от чудовищного контраста между своей внешностью и внутренним мироощущением. Заглушить это чувство он пытался с помощью рискованных увлечений вроде прыжков с «тарзанки». Не помогло.





Молодой человек даже женился, но уладить внутренний конфликт никак не получалось. И тогда знакомые посоветовали ему обратиться за медицинской помощью. Он отправился в московский Научный центр психиатрии, где ему выдали заключение об отсутствии психических заболеваний, проявлений гомосексуальности и… наличии самоидентификации с женским полом.





Получив этот документ, будущая Надя начала прием гормонов, затем решилась на удаление кадыка и двустороннюю орхиэктомию. Мужчина наконец обрел женскую внешность. Но от завершающего хирургического вмешательства он отказался.





С этого момента жизнь мужчины, ставшего женщиной, превратилась в настоящий ад. Поскольку финальная операция так и не была проведена, Наде отказали в загсе в выдаче документов на женское имя. Ну а прекрасной даме с мужским удостоверением дороги закрыты повсюду – от госучреждений до вокзалов и аэропортов.





Тогда Надя обратилась в суд, где ее интересы представляла адвокат Анна Лесных. Она сумела доказать, что никто не имеет права принуждать человека к хирургическим процедурам в качестве обязательного условия правового признания гендерной идентичности. Эта норма предусмотрена Правилами медицинского освидетельствования проведения смены пола, утвержденными Минздравом в 2015 году. Но она противоречит Конституции и международным договорам, ратифицированным Казахстаном. Наде и ее адвокату пришлось прибегнуть к помощи опытных психиатров из Алматы. Они подтвердили факт смены пола без проведения финальной операции. Это позволило Наде получить паспорт на новое имя. Сейчас она меняет и другие документы, чтобы начать жизнь с чистого листа.





– Смена пола в Казахстане разрешена, но вот процедура гендерного признания остается очень сложной, – говорит адвокат Анна Лесных. – В Германии, Франции, Швеции, Нидерландах, Канаде и большинстве штатов США трансгендеры могут спокойно менять документы без хирургических вмешательств. Соответствующие процедуры трансформируются и в постсоветских республиках. Например, министерство здравоохранения Украины пересмотрело процедуру признания трансгендеров, убрав жесткие требования и ограничения. В России трансгендеры могут менять документы после прохождения психиатрической экспертизы и начала заместительной гормональной терапии без стерилизующих хирургических коррекций. Если человек прошел все это и получил новый паспорт, у него есть шанс быть принятым в обществе. Конечно, люди стараются сохранить в тайне свою прошлую жизнь, но это не всегда возможно. Так, при смене документов ИИН все равно остается прежним. А ведь по нему можно узнать, что человек когда-то поменял пол. Также возникают сложности при обмене диплома и предоставлении справки из военкомата при трудоустройстве. Можно вести долгие споры о трансгендерах. Не все понимают их и не все приемлют. Но подвергать таких людей дискриминации никто не имеет права.



