Президент Филиппин выступил в защиту супружеских измен
6 апреля 2017, 10:38
Двое из восьми его детей от жены, остальные — от двух других женщин.
Президент Филиппин Родриго Дутерте поддержал своего близкого друга и политического союзника — спикера Палаты представителей Панталеона Альвареса, признавшегося в том, что у него была внебрачная связь, передает Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.
«Это мир лицемеров. У кого из вас, присутствующих здесь, не было любовницы?» — заявил глава государства.
Издание также отмечает, что первый брак Дутерте был расторгнут. В настоящее время он находится в длительных отношениях с женщиной по имени Хонейлет Авансена (Honeylet Avancena). При этом 72-летний президент открыто заявлял о том, что у него были любовницы.
На прошлой неделе Альварес признался, что двое из восьми его детей от жены, остальные — от двух других женщин.
Дутерте добавил: «В мире так много женщин и так мало времени. Главное, чтобы в сложившейся ситуации ты мог помогать своим детям». Президент также отметил, что, в отличие от большинства филиппинцев, исповедующих христианство, в котором разрешена всего одна жена, Альварес не был крещен, поэтому на него это правило не распространяется.
Как отмечает издание, оппоненты главы государства раскритиковали его заявление.
Фото: Rouelle Umali / Xinhua / Globallookpress.com
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