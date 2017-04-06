Президент Филиппин выступил в защиту супружеских измен

Двое из восьми его детей от жены, остальные — от двух других женщин.

Президент Филиппин Родриго Дутерте поддержал своего близкого друга и политического союзника — спикера Палаты представителей Панталеона Альвареса, признавшегося в том, что у него была внебрачная связь , передает передает Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.





«Это мир лицемеров. У кого из вас, присутствующих здесь, не было любовницы?» — заявил глава государства.





Издание также отмечает, что первый брак Дутерте был расторгнут. В настоящее время он находится в длительных отношениях с женщиной по имени Хонейлет Авансена (Honeylet Avancena). При этом 72-летний президент открыто заявлял о том, что у него были любовницы.





На прошлой неделе Альварес признался, что двое из восьми его детей от жены, остальные — от двух других женщин.





Дутерте добавил: «В мире так много женщин и так мало времени. Главное, чтобы в сложившейся ситуации ты мог помогать своим детям». Президент также отметил, что, в отличие от большинства филиппинцев, исповедующих христианство, в котором разрешена всего одна жена, Альварес не был крещен, поэтому на него это правило не распространяется.





Как отмечает издание, оппоненты главы государства раскритиковали его заявление.



