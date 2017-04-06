Школьный автобус с детьми застрял в снежном плену в Костанайской области
6 апреля 2017, 10:39
В ходе спасательных работ спасателями эвакуировано 7 учеников в поселок Талапкер.
5 апреля 2017 года в дежурную часть Северного регионального эромобильного оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что недалеко от поселка Рыспай Костанайского района в снежном плену застрял школьный автобус. Об этом сообщил заместитель руководителя Северного РАОСО КЧС МВД РК, сообщает alau.kz.
Автобус возвращался из школы посёлка Рыспай в поселок Талапкер, где проживали учащиеся. Из-за бурана движение по автодорогам было затруднено. Автобус с детьми был вынужден остановиться. Спасатели СРАОСО на технике высокой проходимости ТРЭКОЛ в срочном порядке выехали для оказания помощи и транспортировки транспортного средства. В ходе спасательных работ спасателями эвакуировано 7 учеников в поселок Талапкер.
«Также в ночь с 5 на 6 апреля вновь потребовалась помощь спасателей в эвакуации людей застрявших в снежном плену на автомобилях. Для проведения спасательных работ в районах поселков Рыспай и Белозерка была направлена техника высокой проходимости ТРЭКОЛ. По дороге к поселку Рыспай спасателями было эвакуировано и доставлено в поселок 5 человек. Между поселком Балыкты и Белозерка из снежного заноса спасено 17 человек и доставлены в поселок Белозерка», — отметил Сергей Шмидт.
Всего спасено 22 человека, из них 11 женщин.
«Мы рекомендует населению не игнорировать штормовые предупреждения, в условиях плохой видимости сократить количество поездок за территории своих населенных пунктов и быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах», — отметил заместитель руководителя Северного РАОСО КЧС МВД РК.
Фото: Северного РАОСО
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