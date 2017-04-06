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Новости за сегодня

Рэнкинг банков по абсолютному приросту ссудного портфеля за февраль 2017 года

 

Кредитный рынок продолжает уменьшаться. Ссудный портфель БВУ РК в феврале сократился на 165 млрд тенге. 22 из 33 банков показали сокращение

Банки не дают экономике РК кредитов, несмотря на снижение стоимости ликвидности. С начала года ссудный портфель БВУ сократился на 2,4% или 372,1 млрд тенге и к концу февраля 2017 года составил 15,1 млрд тенге.

В первом месяце года кредитный рынок уменьшился на 207,3 млрд тенге, в феврале сокращение продолжилось (еще минус 164,8 млрд).

За январь-февраль прошлого года ссудный портфель вырос на 0,4% или 66,3 млрд тенге, в январе был прирост на 364,6 млрд, а в феврале объем кредитного портфеля уменьшился на 298,3 млрд тенге, до 15,6 трлн.

В годовом измерении (февраль 2017 к февралю 2016) ссудный портфель потерял 3,1% или 481,4 млрд тенге.

Напомним, что в ноябре 2016 года базовая ставка была снижена до 12% годовых +/-1%. В феврале этот уровень был понижен до 11% годовых +/-1%.

 

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Прирост по ссудному портфелю в феврале 2017 года показали только 11 банков из 33 представленных на рынке.

Лидером по приросту ссудного портфеля является Kaspi Bank, прирост в феврале составил 33,7 млрд тенге, до 829,9 млрд (6 место по объему ссудного портфеля). Доля от БВУ РК выросла с 5,2% до 5,5%.

Следом идет Евразийский Банк с абсолютным приростом на 25,2 млрд тг, до 734,3 млрд, переместившись с 9на 8 позицию по объему ссудного портфеля. Доля от РК за месяц увеличилась на 0,3 процентных пункта, до 4,9%.

Ситибанк расположился на 3 месте - плюс 4,9 млрд, до 77,3 млрд тг. Доля от РК за февраль практически не изменилась - 0,5%

На 4 месте ForteBank с абсолютным приростом 4,3 млрд и объемом портфеля в 512,3 млрд тенге. Forte сохранил за собой 10 строчку в Топ-10 по объему ссудного портфеля. Доля от БВУ РК выросла с 3,3% до 3,4%.

Замыкает ТОП 5 банков по абсолютному приросту кредитного портфеля за февраль ЖССБ - плюс 2,0 млрд тг, до 336,6 млрд. Доля от БВУ РК за месяц не изменилась и осталась на уровне 2,2%.

 

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6 апреля 2017, 10:35
Источник, интернет-ресурс: Ranking.kz

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