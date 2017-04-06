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Внесены изменения в Экологический кодекс РК
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Аннотация к документу: Закон Республики Казахстан от 5 апреля 2017 года № 56-VI «О внесении изменений и дополнений в Экологический кодекс Республики Казахстан» (не введен в действие)
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В частности, изменения затронули следующие статьи:
Статья 1 дополнена подпунктом 65-4) следующего содержания:
«65-4) удельный коэффициент выбросов парниковых газов - показатель соотношения выбросов парниковых газов на единицу продукции;»;
Статья 17 дополнить подпунктом 27-1) следующего содержания:
«27-1) разрабатывает и утверждает перечень удельных коэффициентов выбросов парниковых газов;
Также подпункт 6) пункта 1 статьи 57-2 изложен в следующей редакции:
«6) являющимся объектами государственной экологической экспертизы, указанными в подпунктах 6), 8), 9) и 10) пункта 1 статьи 47 настоящего Кодекса.»
Пункт 8 статьи 225 изложен в следующей редакции:
«8. Запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки в водные объекты, на рельеф местности и в накопители сточных вод, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения.»
В пункте 1 статьи 301 подпункты 9) и 10) изложены в следующей редакции:
«9) отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовая упаковка;
10) макулатура, картон и отходы бумаги;»;
Подпункт 14) исключен.
Подпункт 16) изложен в следующей редакции:
«16) электронное и электрическое оборудование;»;
Подпункт 17) исключен;
В статье 324 пункт 11 изложен в следующей редакции:
«11. Действие статей 94-2, 94-4, 94-7 и 94-9 настоящего Кодекса приостановить до 1 января 2018 года.»;
Также статья дополнена пунктом 12 следующего содержания:
«12. Действие подпунктов 9), 10), 12), 18) и 19) пункта 1 статьи 301 настоящего Кодекса приостановить до 31 декабря 2018 года.»
Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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