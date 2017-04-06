 
РћР±Р»Р°С‡РЅРѕ
3В°

РђР»РјР°С‚С‹

РћР±Р»Р°С‡РЅРѕ

Вероятность осадков: 84%

Влажность: 74%

Давление: 708 мм рт. ст.

Ветер: СЋР¶РЅС‹Р№, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.00

6 апреля 

Курс НБРК

312.08

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.00

Продажа

314.00

АСТАНА

Покупка

312.80

Продажа

313.00

Подробнее
335.00

6 апреля 

Курс НБРК

332.80

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Внесены изменения в Экологический кодекс РК

Аннотация к документу: Закон Республики Казахстан от 5 апреля 2017 года № 56-VI «О внесении изменений и дополнений в Экологический кодекс Республики Казахстан» (не введен в действие)

В частности, изменения затронули следующие статьи:

Статья 1 дополнена подпунктом 65-4) следующего содержания:

«65-4) удельный коэффициент выбросов парниковых газов - показатель соотношения выбросов парниковых газов на единицу продукции;»;

Статья 17 дополнить подпунктом 27-1) следующего содержания:

«27-1) разрабатывает и утверждает перечень удельных коэффициентов выбросов парниковых газов;

Также подпункт 6) пункта 1 статьи 57-2 изложен в следующей редакции:

«6) являющимся объектами государственной экологической экспертизы, указанными в подпунктах 6), 8), 9) и 10) пункта 1 статьи 47 настоящего Кодекса.»

Пункт 8 статьи 225 изложен в следующей редакции:

«8. Запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки в водные объекты, на рельеф местности и в накопители сточных вод, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения.»

В пункте 1 статьи 301 подпункты 9) и 10) изложены в следующей редакции:

«9) отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовая упаковка;

10) макулатура, картон и отходы бумаги;»;

Подпункт 14) исключен.

Подпункт 16) изложен в следующей редакции:

«16) электронное и электрическое оборудование;»;

Подпункт 17) исключен;

В статье 324 пункт 11 изложен в следующей редакции:

«11. Действие статей 94-2, 94-4, 94-7 и 94-9 настоящего Кодекса приостановить до 1 января 2018 года.»;

Также статья дополнена пунктом 12 следующего содержания:

«12. Действие подпунктов 9), 10), 12), 18) и 19) пункта 1 статьи 301 настоящего Кодекса приостановить до 31 декабря 2018 года.»

Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

6 апреля 2017, 10:30
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код