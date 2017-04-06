В частности, изменения затронули следующие статьи: Статья 1 дополнена подпунктом 65-4) следующего содержания: «65-4) удельный коэффициент выбросов парниковых газов - показатель соотношения выбросов парниковых газов на единицу продукции;»; Статья 17 дополнить подпунктом 27-1) следующего содержания: «27-1) разрабатывает и утверждает перечень удельных коэффициентов выбросов парниковых газов; Также подпункт 6) пункта 1 статьи 57-2 изложен в следующей редакции: «6) являющимся объектами государственной экологической экспертизы, указанными в подпунктах 6), 8), 9) и 10) пункта 1 статьи 47 настоящего Кодекса.» Пункт 8 статьи 225 изложен в следующей редакции: «8. Запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки в водные объекты, на рельеф местности и в накопители сточных вод, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения.» В пункте 1 статьи 301 подпункты 9) и 10) изложены в следующей редакции: «9) отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовая упаковка; 10) макулатура, картон и отходы бумаги;»; Подпункт 14) исключен. Подпункт 16) изложен в следующей редакции: «16) электронное и электрическое оборудование;»; Подпункт 17) исключен; В статье 324 пункт 11 изложен в следующей редакции: «11. Действие статей 94-2, 94-4, 94-7 и 94-9 настоящего Кодекса приостановить до 1 января 2018 года.»; Также статья дополнена пунктом 12 следующего содержания: «12. Действие подпунктов 9), 10), 12), 18) и 19) пункта 1 статьи 301 настоящего Кодекса приостановить до 31 декабря 2018 года.» Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.