В России детям до 14 лет могут запретить пользоваться соцсетями

Помимо запрета, новый законопроект предлагает обязать пользователей соцсетей указывать при регистрации паспортные данные.

Заксобрание Ленинградской области подготовило законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», обязывающий пользователей таких ресурсов создавать страницы только под своим настоящим именем и при регистрации указывать паспортные данные. Проект закона также предлагает запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями, сообщают «Известия».

Согласно документу, пользователем соцсети может быть только лицо, которому исполнилось 14 лет. Также при регистрации владелец сервиса обязан проверять паспортные данные у россиян и иностранных граждан. За нарушение данного требования предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (для юрлиц). Пользователей, не сообщивших об изменении данных или указавших недостоверную информацию, предлагается штрафовать на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Создавать страницу можно только одну и только под настоящим именем и фамилией, в противном случае нарушителю грозит штраф (владельцу сайта - до 300 тыс. рублей, пользователю - до 5 тыс. рублей). В числе прочего, законопроект запрещает лицам до 18 лет вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация (за нарушение родителям грозит штраф до 2 тыс. рублей), продажу товаров несовершеннолетним через соцсеть, распространять информацию о несанкционированных собраниях и митингах, а также материалы (текст, фото, видео), пропагандирующие национальную или иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции и т.д., если подобные сообщения не сопровождаются «явным осуждением указанных материалов». Кроме того, авторы документа предлагают полностью запретить работникам бюджетной сферы пользоваться соцсетями в рабочее время.

«Ради общественной безопасности необходимо ввести принцип поголовной верификации пользователей, это можно сделать только с момента получения гражданином паспорта - с 14 лет. Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имен лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения», - пояснил один из разработчиков законопроекта депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

В свою очередь, советник президента Герман Клименко назвал законопроект «очень сырым», отметив, что его стоило бы обсудить с представителями индустрии.

5 апреля проект закона будет внесен в Госдуму. По словам Петрова, закон должен вступить в силу 1 января 2018 года.