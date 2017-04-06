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В Алматы усилили безопасность дорожного движения около школ

6 апреля 2017, 10:50

Установлены необходимые дорожные знаки и пешеходные переходы.

После проведенного прокуратурой города Алматы анализа усилена безопасность дорожного движения возле учебных заведений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Вопросы безопасности дорожного движения вокруг учебных заведений стали предметом анализа, проведенного прокуратурой южной столицы. С этой целью были изучены сигналы жителей города, запрошены предложения самих учебных заведений. В последующем сотрудники дорожной полиции оценили безопасность дорожного движения вокруг 86 школ Алматы.

По результатам обследования выявлено около двух десятков проблемных участков.

"В целях усиления безопасности, уменьшения рисков совершения дорожно-транспортных происшествий на указанных участках, решено оборудовать их пешеходными переходами, дорожными знаками, ограничивающими скорость движения транспортных средств и заостряющих внимание водителей. В уполномоченный орган направлено соответствующее письмо. На сегодняшний день необходимые дорожные знаки и пешеходные переходы установлены.
Дополнительно уполномоченному органу рекомендовано оснастить светофорами и дорожными знаками четыре школы города в рамках действующей программы «Детская безопасность». При этом ДВД Алматы и Местной полицейской службе предложено усилить профилактические меры. Работа в указанном направлении продолжается", - сказано в сообщении прокуратуры.

фото: Orenday.ru

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