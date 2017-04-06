Двое жителей Сатпаева осуждены за пропаганду терроризма в соцсетях

За пропаганду терроризма в соцсетях осуждены двое жителей Сатпаева к 5 и 3 годам 3 месяцам лишения свободы,

По информации пресс-секретаря прокуратуры Карагандинской области Нурлана Абжанова, житель Сатпаева Нурсултан Боранбай пропагандировал терроризм и призывал к возбуждению национальной, религиозной розни через социальную сеть «ВКонтакте».

«В социальных сетях Боранбай опубликовывал и распространял видеоролики и аудиозаписи религиозно-экстремистского характера», - сообщил Нурлан Абжанов.

Сотрудники департамента КНБ задержали вербовщика.

Судом он признан виновным по статье 174 часть 1 УК «возбуждение национальной, религиозной розни» и по статье 256 часть 2 УК «пропаганда терроризма» и приговорен к 5 годам лишения свободы. Другой житель Сатпаева Дуйсенбек Тукубаев за пособничество терроризму по статье 258 часть 1 УК приговорен к 3 годам 3 месяцам лишения свободы.

«Он по телефону оказывал информационные услуги местному жителю, который в итоге вступил в ряды террористической организации «ДАИШ» в Сирии и уехал из Казахстана. Он стал боевиком. Предоставляемая Тукубаевым боевику информация была необходима для выработки действий, направленных на незаконное хищение денежных средств, которые в последующем должны были использоваться для нужд террористической организации «ДАИШ».





Приговором Сатпаевского городского суда Дуйсенбек Тукубаев приговорен к 3 годам 3 месяцам лишения свободы», - прокомментировал Нурлан Абжанов. Правоохранительными и специальными органами Сатпаева, по словам Абжанова, проводится активная работа в сфере противодействия экстремизму, основными задачами и принципами которого является недопустимость осуществления экстремизма в Казахстане независимо от форм его выражения.





Айжан Алданышева