Фанаты «Арсенала» провели акцию протеста против Венгера
6 апреля 2017, 10:55
Фанаты пропустили первые минуты матча 31-го тура чемпионата Англии, в котором «канониры» обыграли на своем поле «Вест Хэм».
Болельщики «Арсенала» провели очередную акцию протеста против главного тренера команды Арсена Венгера.
Фанаты пропустили первые минуты матча 31-го тура чемпионата Англии, в котором «канониры» обыграли на своем поле «Вест Хэм».
На протяжении 13-ти минут матча, которые символизировали 13 лет, прошедших с момента последнего чемпионства «Арсенала», несколько секторов на арене пустовали.
Напомним, контракт Арсена Венгера с клубом истекает в конце текущего сезона, и вопрос о его продлении по-прежнему остается открытым. Французский специалист бессменно возглавляет команду с 1996 года.
Фото uefa.com
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