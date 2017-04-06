Фанаты «Арсенала» провели акцию протеста против Венгера

Фанаты пропустили первые минуты матча 31-го тура чемпионата Англии, в котором «канониры» обыграли на своем поле «Вест Хэм».

Болельщики «Арсенала» провели очередную акцию протеста против главного тренера команды Арсена Венгера.





Фанаты пропустили первые минуты матча 31-го тура чемпионата Англии, в котором «канониры» обыграли на своем поле «Вест Хэм».





На протяжении 13-ти минут матча, которые символизировали 13 лет, прошедших с момента последнего чемпионства «Арсенала», несколько секторов на арене пустовали.





Напомним, контракт Арсена Венгера с клубом истекает в конце текущего сезона, и вопрос о его продлении по-прежнему остается открытым. Французский специалист бессменно возглавляет команду с 1996 года.



