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Сбытчиков фальшивых долларов приговорили к 5 годам лишения свободы условно в Костанае

6 апреля 2017, 10:56

На момент, когда данные лица были установлены, им удалось сбыть купюры номиналом 100 долларов США, причинив материальный ущерб владельцам обменных пунктов.

По делу о сбытчиках фальшивых купюр суд Костанайской области вынес приговор, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов Костанайской области.

В Костанайской области сотрудниками службы экономических расследований была выявлена группа лиц, занимающихся неоднократным сбытом поддельных долларов США в обменные пункты.

«На момент, когда данные лица были установлены, им удалось сбыть купюры номиналом 100 долларов США, причинив материальный ущерб владельцам обменных пунктов. В ходе проведения следственных действий, установлено, что поддельные доллары США были завезены из-за границы, и отличались высоким качеством подделки, практически ничем не отличаясь от настоящих», — отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в суд, подсудимые в судебном заседании вину признали полностью. Приговором суда к виновным лицам применено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

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