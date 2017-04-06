Предусматривающий адмответственность за справки о здоровье пилотов законопроект рассмотрен в Сенате

Также в этот проект закона депутаты мажилиса внесли поправки, направленные на отнесение потребления табачных изделий на борту воздушного судна к ситуациям угрожающих безопасности полета.

Депутаты Сената Парламента РК рассмотрели на пленарном заседании палаты и одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации», передает корреспондент Zakon.kz.





«Данный законопроект разработан в целях гармонизации национального законодательства со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), повышения уровня безопасности полетов и внедрения госурегулирования новых видов авиационной деятельности. Также при разработке законопроекта учтены законодательная практика Европейского союза (ЕС) в целях начала реализации 68 шага Плана нации», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя документ депутатам.





По его словам, проектом закона предусматривается внесение поправок в 8 законодательных актов - из них 3 кодекса и 5 законов.





«Предлагаемые изменения не повлекут негативных социальных последствий», - подчеркнул он.





Как отметил глава ведомства, в Налоговом кодексе предусматриваются изменения наименования сборов с органа обслуживания воздушного движения на поставщика аэронавигационного обслуживания, в целях корреспондирования с соответствующими изменениями в отраслевом законе.





«Изменения, связанные с объединением двух видов сертификации в сфере аэронавигации, а именно органов обслуживания воздушного движения и служб эксплуатации радиотехнического оборудования и связи, на основе передовой практики ЕС», - уточнил Ж. Касымбек.





Также Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» корреспондируется с отраслевым законом в связи с особенностями медицинского освидетельствования авиационного персонала.





«Кроме того, устанавливается административная ответственность медэкспертов за выдачу недостоверных заключений по допуску авиаперсонала, а также нарушений требований законодательства в сфере аэронавигации, а также за нарушения требований по обеспечению авиационной безопасности - физлиц, должностных лиц. По результатам работы с ИКАО и с учетом накопленного опыта по проведению надзора нами предлагаются меры по проведению улучшению госадминистрирования функций сертификации постоянного надзора в сфере гражданской авиации. Это касается в основном порядка проведения проверок авиационными инспекторами и назначения с учетом принципа оценки рисков, установления критериев выявленных несоответствий и ряд других уточняющих моментов», - пояснил министр.





Помимо этого, данным проектом закона регламентированы вопросы прямого применения стандартов ИКАО (Международной организации гражданской авиации) и других международных авиационных правил.





«В соответствии с положениями ИКАО планируется урегулировать вопросы так называемой «мокрой» аренды воздушных судов иностранных авиакомпаний казахстанскими перевозчиками. «Мокрая» аренда - это аренда судна с экипажем. При этом за основу взят зарубежный опыт, например, Канады, когда такая аренда ограничивается на срок не более двух месяцев в году и количество арендуемых судов не превышает 29% от общего парка авиакомпании», - сказал глава ведомства.





Он обратил внимание на то, что одной из важных составляющих безопасности полета является медицинское обеспечение полетов, а также особое место занимает сфера малой авиации. В целях ее развития предлагается передача госфункций по определению уровня квалификации авиационного персонала в малой авиации саморегулируемым общественным объединениям.





По данным Ж. Касымбека, при этом требования к специалистам воздушных судов в малой авиации будут утверждаться комитетом гражданской авиации, и весь процесс будет находиться под постоянным контролем. Он подчеркнул, что аналогичная практика применяется Еврокомиссией. Кроме того, для популяризации этого вида авиации предусматривается его освобождение от взимания аэронавигационных сборов.





Также ввиду необходимости правового регулирования беспилотных летательных аппаратов, широко применяющиеся в настоящее время, планируется введение их учета в уполномоченных органах гражданской авиации.





Кроме того, категория беспилотников, подлежащих учету, будет определяться в соответствии с правилами регистрации воздушных судов.





«Еще одной наиболее острой темой является обеспечение защиты гражданской авиации от террористических угроз. Законодательно закрепляется обязанность служб аэропортов по проведению досмотра на входе в пассажирский терминал в случае нарастания рисков терроризма, предусматривается расширение компетенции комитета гражданской авиации по проведению служебных экспериментов и аттестации персонала аэропортовых служб. В целом в отношении аэропортовой деятельности требуется повышение качества услуг, как в сфере обслуживания пассажиров, так и наземного обслуживания. В связи с этим предусматривается введение программ контроля качества аэропортов», - отметил глава ведомства.





В заключение он добавил, что важным аспектом, которому уделяет внимание ИКАО, и руководство стран, является эффективная военно-гражданская координация по гибкому и безопасному использованию воздушного пространства. В связи с этим закладываются основы межведомственного взаимодействия между гражданскими и военными органами управления.





«Также депутатами мажилиса были внесены некоторые поправки, направленные на отнесение потребления табачных изделий на борту воздушного судна к ситуациям угрожающих безопасности полета, установления для пилотов малой авиации право выбора проходить медосвидетельствования в авиационном медцентре или у авиационного медэксперта, отнесение аэропортов, обслуживающих пассажиров в количестве менее 300 тысяч человек в год, к субъектам малой мощности в сфере естественных монополий - это позволит региональным аэропорта перейти на упрощенную процедуру утверждения тарифов», - завершил Ж. Касымбек.





Ксения Давыдова, Астана.