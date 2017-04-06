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Новости за сегодня

В Алматы усилили безопасность дорожного движения около школ

 

После проведенного прокуратурой города Алматы анализа усилена безопасность дорожного движения возле учебных заведений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Вопросы безопасности дорожного движения вокруг учебных заведений стали предметом анализа, проведенного прокуратурой южной столицы. С этой целью были изучены сигналы жителей города, запрошены предложения самих учебных заведений. В последующем сотрудники дорожной полиции оценили безопасность дорожного движения вокруг 86 школ Алматы.

По результатам обследования выявлено около двух десятков проблемных участков.

«В целях усиления безопасности, уменьшения рисков совершения дорожно-транспортных происшествий на указанных участках, решено оборудовать их пешеходными переходами, дорожными знаками, ограничивающими скорость движения транспортных средств и заостряющих внимание водителей. В уполномоченный орган направлено соответствующее письмо. На сегодняшний день необходимые дорожные знаки и пешеходные переходы установлены.

Дополнительно уполномоченному органу рекомендовано оснастить светофорами и дорожными знаками четыре школы города в рамках действующей программы «Детская безопасность». При этом ДВД Алматы и Местной полицейской службе предложено усилить профилактические меры. Работа в указанном направлении продолжается», - сказано в сообщении прокуратуры.

 

 

6 апреля 2017, 11:01
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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