Снижение стоимости авиабилетов до конца текущего года прогнозируют в МИР РК

До конца года будет ликвидирован дефицит керосина и в связи с этим стоимость авиабилетов должна значительно снизиться.

В ходе обсуждения поправок по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации на пленарном заседании Cената депутаты задали ряд вопросов министру по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека. В частности, они поинтересовались, что нужно сделать для того, чтобы снизить авиационные тарифы, и есть ли реальная возможность снижения цен на авиарейсы, выполняемые казахстанской компанией «Эйр Астана» на международных линиях, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Стоимость билетов, в первую очередь, лидера отрасли, компании «Эйр Астана» - мы для того, чтобы на внутреннем рынке обеспечить снижение стоимости авиабилетов три года назад отменили требование по проведению конкурсов по внутренним авиамаршрутам», - отметил Ж. Касымбек.





По его словам, этот рынок сегодня «полностью либерализован».





«Сегодня полностью либерализован этот рынок. Например, между двумя аэропортами Казахстана может быть сколько угодно перевозчиков. Сегодня в двух направлениях работают по четыре перевозчика - это «Алматы-Шымкент» и «Алматы-Астана». «Алматы-Астана» в неделю, в отдельные дни до 17 полетов осуществляется. И тариф от 11 тысяч тенге - минимальная плата. Это, конечно, «Бэк Эйр», «Qazaq Air» и Scat. У «Эйр Астаны» минимальная стоимость примерно в районе 15-16 тысяч тенге, но для этого за две недели вперед надо покупать», - пояснил глава ведомства.





«Если вы покупаете в день в день, то стоимость билета «Алматы-Астана» она превышает 40 тысяч тенге. Поэтому мы стараемся вести конкуренцию и на линии «Алматы-Астана», когда появилось 4 перевозчика, мы сегодня имеем различные тарифы - от 11 тысяч тенге и выше. Конечно, минимальная стоимость - это в ночное время, вечернее, может быть, не самое удобное. Но это те шаги, которые позволили дать возможность пассажиру покупать по различным тарифам билет», - добавил он.





При этом министр напомнил, что на международных линиях недавно в Астане прошла пресс-конференция компании WizzAir - венгерского лоукостера.





«Мы начали выпускать на рынок Казахстана международные компании для того, чтобы увеличить конкуренцию. WizzAir заявляет, что в Европу будет с 8 июня предоставлять тарифы по стоимости от 40 евро и выше. Мы предполагаем, что средняя стоимость будет 100 евро и выше, но вероятно, если заранее покупать - за две или за три недели - стоимость билета может быть и 40 евро. Мы открываем рейс на Хельсинки в этом году, открываем рейс на Варшаву. В целом, в рамках работы по ЭКСПО мы в этом году по принципу Open sky (открытое небо) даем возможность с любого города зарубежного до семи рейсов осуществлять полеты в Астану и сегодня мы имеем заявки», - указал Ж. Касымбек.





Как он заметил, «это будет конкуренцией и будет способствовать снижению стоимости».





«Если говорить о структуре билета, конечно, более 30% - это стоимость керосина. Керосин у нас от 150 до 300 тысяч тенге доходит в различных аэропортах. Первая причина - это наши нефтеперерабатывающие заводы стоят на реконструкции. До конца года реконструкция должна завершиться. Сегодня мы примерно более 60% керосина импортируем. До конца года этот дефицит будет ликвидирован и, мы считаем, что стоимость керосина в цене билета должна значительно снизиться», - заключил министр.





Ксения Давыдова, Астана