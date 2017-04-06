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Питерского "смертника в шапочке" уволили с работы

6 апреля 2017, 11:08

Мужчина сам явился в отделение полиции, чтобы доказать, что не причастен к теракту.

Уроженец Башкирии Андрей Никитин, который с подачи некоторых СМИ был объявлен наиболее вероятным организатором теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, лишился работы. Об этом мужчина рассказал в интервью информагентству IslamNews, передает Life.ru.

— Эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моём увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета, — посетовал он.

Напомним, после трагедии в метро Санкт-Петербурга фото мужчины с бородой и в тюбетейке, одетого во всё чёрное, опубликовала "Фонтанка", а затем растиражировали остальные СМИ как снимок одного из организаторов теракта. Однако мужчина сам явился в отделение полиции, чтобы доказать, что не причастен к теракту.

Позже Андрей Никитин взял билет из Санкт-Петербурга во Внуково, чтобы добраться домой, однако пассажиры отказались лететь с ним в одном самолёте. Затем мужчину задержали в Москве во второй раз, но вскоре отпустили.

Фото: ©L!FE

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