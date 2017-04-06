В Кызылординской области задержали хулигана, стрелявшего в полицейского
6 апреля 2017, 11:12
Подозреваемый арестован, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ДВД Кызылординской области сообщили о задержании и последующем аресте пьяного хулигана, стрелявшего в полицейского, сообщает Zakon.kz.
«4 апреля сотрудниками полиции задержан 25-летний житель областного центра, который на улице города из хулиганских побуждений, в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в сотрудника полиции и скрылся на легковой автомашине. Полицейский, раненый в ногу, был доставлен в больницу.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.24 ч.3. ст.99 ч.1, ст.192 ч.2 и по ст. 380 ч.2. Подозреваемый арестован, обстоятельства происшествия устанавливаются» , - рассказали в пресс-службе.
Ранее появилась информация о том, что злоумышленник пытался угнать "Лексус", якобы принадлежащий акиму города.
Фото: www.vestikavkaza.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852315-a05327b7fdf5b8ace43ad99bb4003abe
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...