В Кызылординской области задержали хулигана, стрелявшего в полицейского

В ДВД Кызылординской области сообщили о задержании и последующем аресте пьяного хулигана, стрелявшего в полицейского, сообщает Zakon.kz.





«4 апреля сотрудниками полиции задержан 25-летний житель областного центра, который на улице города из хулиганских побуждений, в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в сотрудника полиции и скрылся на легковой автомашине. Полицейский, раненый в ногу, был доставлен в больницу.





По данному факту проводится досудебное расследование по ст.24 ч.3. ст.99 ч.1, ст.192 ч.2 и по ст. 380 ч.2. Подозреваемый арестован, обстоятельства происшествия устанавливаются» , - рассказали в пресс-службе.





Ранее появилась информация о том, что злоумышленник пытался угнать "Лексус", якобы принадлежащий акиму города.





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