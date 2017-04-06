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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 313,16 (+1,08), CNYKZT_TOD = 45,4592 (+0,0492)

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге  (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)  и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге  (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной.  В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE. 

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил  313,16 тенге за доллар (+1,08 тенге), объем торгов - 52 600 тыс. USD  (-9 800 тыс. USD). 

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было.  На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. 

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено  не было. На момент закрытия котировки отсутствовали. 

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил  45,4592 тенге за юань (+0,0492 тенге), объем торгов - 600 тыс. юаней  (+300 тыс. юаней). 

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего  значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если  на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было  или торги им не проводились, тренд не указывается.    

6 апреля 2017, 11:16
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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