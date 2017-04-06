Самые дорогие авиабилеты - в Западный Казахстан

«Мы пытаемся на этих рейсах сейчас максимально количество перевозчиков увеличить» - Ж. Касымбек.

В кулуарах Сената Парламента РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек сообщил, что ведомство намерено на самых дорогих направлениях стимулировать появление новых перевозчиков, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В основном нарекания у нас на рейсах в Западный Казахстан: Алматы-Атырау очень дорогие рейсы, на Актау очень дорогие рейсы. Мы пытаемся на этих рейсах сейчас максимально количество перевозчиков увеличить. Это приведет к снижению. Там, где высокая стоимость билетов, мы будем стимулировать появление новых перевозчиков», - сказал он.





По его словам, сегодня примерно 60% керосина для обеспечения казахстанских авиакомпаний топливом завозят из-за рубежа, потому что НПЗ в РК стоят на реконструкции.





«В этом году по всем этим заводам реконструкция завершается, мы ожидаем, что к концу года заводы будут выпускать полный объем необходимых для Казахстана - 800 тысяч тонн керосина. В этом случае, естественно, цена тоже упадет», - заметил глава ведомства.





Ксения Давыдова, Астана