 
РћР±Р»Р°С‡РЅРѕ: РґРѕР¶РґСЊ
3В°

РђР»РјР°С‚С‹

РћР±Р»Р°С‡РЅРѕ: РґРѕР¶РґСЊ

Вероятность осадков: 84%

Влажность: 81%

Давление: 709 мм рт. ст.

Ветер: СЋРіРѕ-Р·Р°РїР°РґРЅС‹Р№, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.00

6 апреля 

Курс НБРК

312.08

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.00

Продажа

314.00

АСТАНА

Покупка

312.80

Продажа

312.90

Подробнее
336.00

6 апреля 

Курс НБРК

332.80

-

АЛМАТЫ

Покупка

334.00

Продажа

336.00

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Заседание Регионального штаба города Астаны по вопросам «Стандартизация услуг в сфере туристического и гостиничного бизнеса»

 

5 апреля 2017 года, в акимате города Астаны, Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане, совместно с акиматом города Астаны и  РГП «Казахстанский институт стандартизации  и сертификации» провели очередное Заседание Регионального штаба города Астаны по вопросам «Стандартизация услуг в сфере туристического и гостиничного бизнеса».

Заседание Регионального штаба прошло под председательством Заместителя акима города Астаны и Председателя Комитета технического регулирования и метрологи Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В своем вступление Председатель Комитета технического регулирования и метрологии отметил важность данного мероприятия, тем более в преддверии предстоящей международной выставки «Expo 2017», в рамках которой ожидается приезд большого количества туристов и его цель.

На данном заседании приняли участие представителей Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Управления по инвестициям и развитию акимата города Астаны, Управления предпринимательства и промышленности акимата города Астаны, Управления государственно-архитектурно строительного контроля города Астаны, РГП «Казахстанский институт метрологии», Палаты предпринимателей города Астана, ТОО «Национальный центр аккредитации», ТОО «Астана Конвеншн бюро», «Астана «EXPO-2017», АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», гостиницы, хостелы и туристические фирмы столицы.

На повестке дня были озвучены темы «Состояние и перспективы развития стандартизации в сфере услуг», «Туризм как приоритетная отрасль в Казахстане», а также «Применение стандартов - гарантия качества услуг».

В ходе заседания, участникам разъяснены содержания и требования основных межгосударственных и национальных стандартов в сфере гостиничных и туристических услуг, пути достижения повышения качества оказываемых услуг путем добровольной сертификации и приоритетные направления Комитета технического регулирования и метрологии которые важные для экономики страны, чтобы достичь целей стратегии Главы государства - «Казахстан-2050».

По итогам заседания состоялся продуктивный обмен мнениями, на все заданные участниками вопросы, были даны подробные ответы, также даны рекомендации по применению обсужденных стандартов в своей деятельности, которые существенно повысят качество оказываемых ими услуг.

 

Департамент КТРМ г. Астаны

 

6 апреля 2017, 11:31
Источник, интернет-ресурс: Комитета тех. регулирования и метрологии МИР РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код