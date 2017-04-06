Заседание Регионального штаба города Астаны по вопросам «Стандартизация услуг в сфере туристического и гостиничного бизнеса»

5 апреля 2017 года, в акимате города Астаны, Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане, совместно с акиматом города Астаны и РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» провели очередное Заседание Регионального штаба города Астаны по вопросам «Стандартизация услуг в сфере туристического и гостиничного бизнеса».

Заседание Регионального штаба прошло под председательством Заместителя акима города Астаны и Председателя Комитета технического регулирования и метрологи Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В своем вступление Председатель Комитета технического регулирования и метрологии отметил важность данного мероприятия, тем более в преддверии предстоящей международной выставки «Expo 2017», в рамках которой ожидается приезд большого количества туристов и его цель.

На данном заседании приняли участие представителей Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Управления по инвестициям и развитию акимата города Астаны, Управления предпринимательства и промышленности акимата города Астаны, Управления государственно-архитектурно строительного контроля города Астаны, РГП «Казахстанский институт метрологии», Палаты предпринимателей города Астана, ТОО «Национальный центр аккредитации», ТОО «Астана Конвеншн бюро», «Астана «EXPO-2017», АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», гостиницы, хостелы и туристические фирмы столицы.

На повестке дня были озвучены темы «Состояние и перспективы развития стандартизации в сфере услуг», «Туризм как приоритетная отрасль в Казахстане», а также «Применение стандартов - гарантия качества услуг».

В ходе заседания, участникам разъяснены содержания и требования основных межгосударственных и национальных стандартов в сфере гостиничных и туристических услуг, пути достижения повышения качества оказываемых услуг путем добровольной сертификации и приоритетные направления Комитета технического регулирования и метрологии которые важные для экономики страны, чтобы достичь целей стратегии Главы государства - «Казахстан-2050».

По итогам заседания состоялся продуктивный обмен мнениями, на все заданные участниками вопросы, были даны подробные ответы, также даны рекомендации по применению обсужденных стандартов в своей деятельности, которые существенно повысят качество оказываемых ими услуг.

Департамент КТРМ г. Астаны