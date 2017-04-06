В суде Астаны презентована информационно-аналитическая система суда и прокуратуры «Заңдылық»

Сегодня в суде г.Астаны состоялся семинар по использованию информационно-аналитической системы «Заңдылық», организованный Верховным Судом совместно с Генеральной прокуратурой. Модератором мероприятия выступил Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин.

В работе семинара приняли участие Заместитель Генерального Прокурора Марат Ахметжанов, председатель суда г.Астаны Тлектес Барпибаев, председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Багдат Мусин, прокурор г.Астаны Булат Дембаев, судьи столицы, представители главной военной и транспортной прокуратуры.

Открывая мероприятие, А.Рахметулин подчеркнул, что внедрение системы автоматизации, как и любое серьезное преобразование, является сложным процессом.

В судебной системе значительные усилия направлены на обеспечение современными технологиями и качественное сопровождение информационных систем судов. Работа судов непрерывно сопровождается внедрением передовых проектов, направленных на развитие корпоративной телефонии, системы контроля и управления доступом (СКУД), и аудио-видеофиксации (АВФ) судебных процессов, призванных в значительной мере повысить уровень открытости и доступности правосудия.

«Сегодня каждый гражданин имеет возможность обратиться в судебные органы посредством сервиса «Судебный кабинет», через которой населением уже подано более 1 миллиона 300 тысяч заявлений. Во исполнения 20-го шага Плана Нации сегодня все залы судебных заседаний оснащены современными системами АВФ. Видеоконференцсвязь позволяет дистанционно объединить все регионы в рамках одного судебного заседания», - сказал А.Рахметулин. Он также напомнил о внедрении системы судебных органов «Төрелік», которая позволила интегрировать базы данных многих государственных органов. Используя их, судья обладает всей необходимой для рассмотрения дела информацией (сведения об имуществе, автотранспорте, прописке, банковских счетах и т.д.), что позволяет проводить процессы ею более оперативно.

Цель презентуемого проекта «Заңдылық» - повышение качества уголовного процесса за счет интеграции информационных систем, включая Единый реестр досудебных расследований и «Төрелік». Ожидается интеграция с другими базами, включая ГЦВП, которая будет выдавать все необходимые сведения. Программа позволит определять, к примеру, размеры штрафов с учетом МРП на день совершения уголовного правонарушения, особенности при назначении наказаний несовершеннолетним или правильный порядок сложения наказаний др.

«Заңдылық» нацелен на повышение прозрачности и качества уголовного правосудия, снижение неэффективного документооборота и жалоб участников процесса на нарушения закона при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.

Проект будет введен в эксплуатацию в июле 2017 года после завершения всех организационных процедур.

Заместитель Генерального Прокурора Марат Ахметжанов, говоря о вышеуказанной системе, отметил, что данный проект позволит выработать единую судебную практику и повысить прозрачность уголовного процесса, судьям и прокурорам - проверить точность применения норм уголовного законодательства.

Сам проект презентовали прокурор города Астаны Б.Дембаев и начальник Управления 10-го Департамента А.Аталыков.

Говоря о развитии электронного судопроизводства, заместитель Руководителя Департамента при Верховном Суде Кайрат Елибаев проинформировал о новшествах и перспективах дальнейшего внедрения современных информационных технологий в работу суда.

Завершая встречу, А.Рахметулин, поблагодарил его участников за интересное и содержательное представление проекта и выразил уверенность в том, что успешное внедрение системы «Заңдылық» позволит достичь повышения качества уголовного правосудия, снижения неэффективного документооборота и минимизации жалоб участников процесса на нарушения закона при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.

После семинара состоялось совещание судей столицы, в ходе которого они обсудили итоги деятельности по отправлению правосудия по уголовным делам.

Выступая на совещании, А.Рахметулин отметил, что общее количество поступивших жалоб на действия судей судов Астаны за первый квартал в сравнении с прошлом годом уменьшилось на 19,8%. Он напомнил о своем поручении о необходимости применения международных договоров при рассмотрении дел и подчеркнул, что результаты работы судов за 1 квартал текущего года показали положительные сдвиги в этом вопросе. В частности, 170 дел рассмотрено с применением международных договоров или 19,5% от общего количества оконченных. Были определены конкретные направления по дальнейшему улучшению качества осуществления правосудия по уголовным делам.