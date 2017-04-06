Куда людей загоняет бедность

Население Земли постоянно растёт, в то время как её площадь остаётся неизменной. Бедные жители сельской местности, которые перебираются в перенаселённые мегаполисы в поисках работы, часто вынуждены вести настоящую борьбу за существование и в буквальном смысле слова ютиться на нескольких квадратных метрах , пишет , пишет ФотоТелеграф





Аренда этого жилья площадью 5,5 квадратных метров обходится этой женщине, которая воспитывает сына, около 500 долларов США в месяц.





С 2012 года цены на жильё в Гонконге выросли на 50%. Недоступность жилья заставляет некоторых людей селиться в «домах-клетках».





Некоторые люди десятилетиями живут в таких «домах-клетках» и платят за аренду около 200 долларов США в месяц.





В 2011 году семейная пара Трэйси и Элизабет Бургер были вынуждены перебраться в тесный гараж в Лос-Анджелесе вместе со своим сыном, так как потеряли работу в результате экономического кризиса 2009 года и больше не могли оплачивать аренду жилья.





73-летняя Kong Kyung-soon живёт в этой крошечной комнатке в Сеуле, Южная Корея, за которую платит около 350 долларов США в месяц.





Чтобы сэкономить, Kong Kyung-soon кипятит воду в рисоварке.





61-летний Simon Wong платит за аренду этого бокса размером 1,2 х 1,8 метра около 300 долларов США в месяц.





Размеры бокса не позволяют мужчине встать в полный рост.





56-летняя Lee Oi Lin платит около 200 долларов США в месяц за аренду этого угла в производственном здании в Гонконге.





Женщина сидит на кровати в своей комнате в жилом комплексе в Гонконге.





37-летняя Li Rong из Гонконга спит на нижней койке, а на верхней хранит свои вещи.





За 150 долларов США можно снять кровать в этой комнате. Раковина и туалет – общие с другими жильцами.





Пациентка, которая не может позволить себе стационар в местной больнице, арендует кровать в доме неподалёку в Хэфэе, Китай.





В трущобах Дхарави в Мумбаи в Индии в жуткой тесноте живут более миллиона человек.





Жильё, обустроенное в проходе между двумя зданиями, в Варшаве, Польша.





В 2013 году эта семья ютилась в крошечной комнате в приюте в Портленде, штат Орегон, пока им не удалось найти работу и жильё.