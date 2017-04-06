Казахстанцы не приемлют публичного проявления национальной неприязни - опрос

Как казахстанцы относятся к различным проступкам и противозаконным действиям узнали специалисты компании АСТ Казахстан. В целом исследование показало, что большинство казахстанцев проявляют довольно высокий уровень нетерпимости к противоправному и аморальному поведению , передает , передает Zakon.kz





Наиболее резко респонденты высказываются по поводу употребления наркотиков и публичного проявления национальной неприязни - 96% опрошенных считают, что такому поведению нет оправдания. Также 95% казахстанцев высказываются категорически против публичного проявления неприязни к представителям другого вероисповедания.





В числе противоправных действий мягче всего наши сограждане относятся к проезду в общественном транспорте без билета. Треть респондентов допускают такое нарушение в некоторых случаях, 16% считают, что к этому следует относиться снисходительно. Лишь 49% казахстанцев не находят оправдания такому поведению.





Уклонение от призыва на военную службу тоже в перечне нарушений, которые респонденты не считают злостными. К такому поведению 13% респондентов относятся снисходительно, а треть опрошенных допускают в определенных обстоятельствах. Только 55% казахстанцев нетерпимы к уклонению от призыва на военную службу.





Заметна разница во взглядах мужчин и женщин по некоторым вопросам . К примеру, в отношении уклонения от призыва на военную службу мужчины более категоричны: 68% считают, что такое поведение нельзя оправдать. Женщин, считающих также, заметно меньше - 45%. Также различны мнения касательно супружеской неверности. Более нетерпимы к ней женщины - 76%, мужчин меньше - 62%





Если рассматривать мнение респондентов в разрезе возрастов, то наиболее резко по отношению к большинству проступков и нарушениям высказываются казахстанцы в возрасте старше 55 лет. К примеру, 82% респондентов в возрасте от 55 до 64 лет считают, что использование нецензурной брани нельзя оправдать, когда как респондентов в возрастной группе 35-44 лет, считающих также, заметно меньше- 55%





Что касается казахстанцев в возрасте от 25 до 34 лет, то наиболее нетерпимы они к супружеской неверности-77%. Для сравнения, в возрастной группе 45-54 лет - таких респондентов 72%, а в группе от 35 до 44 лет -65%.



