Пропавшего школьника из Талдыкоргана нашли в Астане
6 апреля 2017, 11:51
Подросток добрался в столицу автостопом.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, заявление о пропавшем 17-летнем юноше поступило к полицейским Талдыкоргана 3 апреля. Мать подростка пояснила, что сын ушел из дома еще 31 марта, передает Zakon.kz.
Как выяснилось, пропавший ученик 11 класса одной из городских школ уже неоднократно сбегал из дома.
«Фото разыскиваемого школьника было разослано по всем городским и районным подразделениям полиции региона. И с учетом того, что летом 2016 года его уже находили в Астане, ориентировка на без вести пропавшего была также направлена столичным полицейским. В итоге при содействии коллег из Астаны нам удалось установить местонахождение юноши и сообщить его родителям, что он жив и невредим», - сообщили в пресс-службе областной полиции.
В настоящее время талдыкорганский школьник помещен в Центр временной реабилитации несовершеннолетних Астаны, где ожидает приезда родных.
Выяснилось, что в столицу 17-летний юноша добрался так называемым «автостопом».
фото: Лайфхакер.ru
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