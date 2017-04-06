Пропавшего школьника из Талдыкоргана нашли в Астане

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, заявление о пропавшем 17-летнем юноше поступило к полицейским Талдыкоргана 3 апреля. Мать подростка пояснила, что сын ушел из дома еще 31 марта , передает , передает Zakon.kz





Как выяснилось, пропавший ученик 11 класса одной из городских школ уже неоднократно сбегал из дома.





«Фото разыскиваемого школьника было разослано по всем городским и районным подразделениям полиции региона. И с учетом того, что летом 2016 года его уже находили в Астане, ориентировка на без вести пропавшего была также направлена столичным полицейским. В итоге при содействии коллег из Астаны нам удалось установить местонахождение юноши и сообщить его родителям, что он жив и невредим», - сообщили в пресс-службе областной полиции.





В настоящее время талдыкорганский школьник помещен в Центр временной реабилитации несовершеннолетних Астаны, где ожидает приезда родных.





Выяснилось, что в столицу 17-летний юноша добрался так называемым «автостопом».



