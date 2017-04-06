 
РћР±Р»Р°С‡РЅРѕ: РґРѕР¶РґСЊ
3В°

РђР»РјР°С‚С‹

РћР±Р»Р°С‡РЅРѕ: РґРѕР¶РґСЊ

Вероятность осадков: 84%

Влажность: 81%

Давление: 709 мм рт. ст.

Ветер: СЋРіРѕ-Р·Р°РїР°РґРЅС‹Р№, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.00

6 апреля 

Курс НБРК

312.08

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.00

Продажа

314.00

АСТАНА

Покупка

312.80

Продажа

312.90

Подробнее
336.00

6 апреля 

Курс НБРК

332.80

-

АЛМАТЫ

Покупка

334.00

Продажа

336.00

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Самые дорогие авиабилеты - в Западный Казахстан

 

В кулуарах Сената Парламента РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек сообщил, что ведомство намерено на самых дорогих направлениях стимулировать появление новых перевозчиков, передает корреспондент Zakon.kz.

«В основном нарекания у нас на рейсах в Западный Казахстан: Алматы-Атырау очень дорогие рейсы, на Актау очень дорогие рейсы. Мы пытаемся на этих рейсах сейчас максимально количество перевозчиков увеличить. Это приведет к снижению. Там, где высокая стоимость билетов, мы будем стимулировать появление новых перевозчиков», - сказал он.

По его словам, сегодня примерно 60% керосина для обеспечения казахстанских авиакомпаний топливом завозят из-за рубежа, потому что НПЗ в РК стоят на реконструкции.

«В этом году по всем этим заводам реконструкция завершается, мы ожидаем, что к концу года заводы будут выпускать полный объем необходимых для Казахстана - 800 тысяч тонн керосина. В этом случае, естественно, цена тоже упадет», - заметил глава ведомства.

 

Ксения Давыдова

 

6 апреля 2017, 11:54
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код