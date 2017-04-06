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Д. Акишев: Способы взаимодействия коллекторов с должником четко определены в законе

6 апреля 2017, 12:00

Он рассказал, что законопроектом предусматриваются прямые ограничения.

В законопроекте о коллекторской деятельности определен четкий перечень способов взаимодействия коллекторского агентства с должником. Действия, выходящие за рамки указанного перечня, будут запрещены, а их совершение жестко преследоваться в административном и уголовном порядке. Об этом заявил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая сегодня на Пленарном заседании Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Он рассказал, что законопроектом предусматриваются прямые ограничения. Так, в течение дня не допускается более 3-х телефонных переговоров, а в течение недели – не более 3-х встреч, при этом время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные и выходные дни.

«Как инструмент контроля, законопроект обязывает коллекторов проводить аудио и видео фиксацию переговоров с должником, и обеспечить сохранность персональной информации, – продолжил Д. Акишев. – Принципиально важным считаем введение обязательной регистрации коллекторов и последующий государственный контроль со стороны Национального Банка. Коллекторские агентства, в деятельности которых будет замечена системность противоправных действий, будут незамедлительно исключены из официального реестра, что означает одномоментный запрет на работу с банками и должниками».

По словам главы Нацбанка, «важным условием добросовестности коллекторских организаций является прозрачная структура собственности и управления, которая позволит допускать к взаимодействию с должниками только лиц, обладающих безупречной репутацией».

Он отметил, что в поле зрения регулятора будут находиться все жалобы заемщиков на противоправные действия коллекторов. По его словам, законопроектом предусматриваются правовые основы и механизм досудебной медиации. Так, например, на период досудебной медиации вводится запрет на начисление вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение долга, устанавливается мораторий на обращение в суд.

«Только такой детально формализованный порядок обеспечит добросовестное поведение каждой из сторон кредитного договора», – резюмировал Д. Акишев.

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