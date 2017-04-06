Ритмы джаза и фламенко в Алматы
6 апреля 2017, 12:03
В южной столице прошел XVI Международный джазовый фестиваль.
Музыкальные вечера в рамках XVI международного джазового фестиваля прошли в Алматы с 30 марта по 2 апреля в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.
Иностранными участниками четырехдневного джазового марафона стали представители Германии, Франции, Венгрии, Польши, Австрии, Италии, Израиля, Испании и Таджикистана.
Казахстан на фестивале представил Виктор Хоменков и коллектив NAsiafromAsia.
Впервые зрители увидели на сцене испанскую группу, специализирующуюся на направлении фламенко. Ее вдохновитель и организатор Кармен Сервантес начинала, как танцовщица фламенко в Гвадалахаре (Мексика), затем с 1994 выступала с ALMORAIMA. Теперь ее собственную группу можно увидеть во многих театрах и фестивалях Мексики и Коста-Рики. С 2001 она живет в Мадриде, работая все эти годы в школе танца AMOR DE DIOS совместно выдающимися учителями фламенко.
Организаторами фестиваля выступили джазовая школа Управления образования при поддержке акимата города Алматы, Французского альянса Алматы, Гете-института и Генеральных консульств стран-участниц.
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Фото Илья Афанасьев
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