В Верховном Суде состоялось очередное заседание Координационного совета по судебному образованию

Участники Совета обсудили вопросы организации стажировок судей местных судов в вышестоящих судах, отчет Академии правосудия о работе по реализации программ послевузовского образования, а также вопросы дальнейшего совершенствования модели судебного образования, на основе которой осуществляется учебный процесс в Академии.

По результатам обсуждения работа Института послевузовского образования Академии правосудия признана удовлетворительной. Академии поручено разработать План мероприятий по реализации поручений, вытекающих из протокола заседания межведомственной рабочей группы при Администрации Президента по вопросам совершенствования правоохранительного и хозяйственного законодательства и практики его применения.

Профессиональное развитие судей и сотрудников судов являются одним из приоритетных направлений совершенствования судебной системы Республики Казахстан. Координационный совет по судебному образованию при Председателе Верховного Суда функционирует в целях разработки мер и предложений по совершенствованию программ непрерывного образования судей и работников судебной системы.