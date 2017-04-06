 
РћР±Р»Р°С‡РЅРѕ: РґРѕР¶РґСЊ
3В°

РђР»РјР°С‚С‹

РћР±Р»Р°С‡РЅРѕ: РґРѕР¶РґСЊ

Вероятность осадков: 84%

Влажность: 81%

Давление: 709 мм рт. ст.

Ветер: СЋРіРѕ-Р·Р°РїР°РґРЅС‹Р№, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.00

6 апреля 

Курс НБРК

312.08

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.00

Продажа

314.00

АСТАНА

Покупка

312.80

Продажа

312.90

Подробнее
336.00

6 апреля 

Курс НБРК

332.80

-

АЛМАТЫ

Покупка

334.00

Продажа

336.00

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Верховном Суде состоялось очередное заседание Координационного совета по судебному образованию

 

Участники Совета обсудили вопросы организации стажировок судей местных судов в вышестоящих судах, отчет Академии правосудия о работе по реализации программ послевузовского образования, а также вопросы дальнейшего совершенствования модели судебного образования, на основе которой осуществляется учебный процесс в Академии.

По результатам обсуждения работа Института послевузовского образования Академии правосудия признана удовлетворительной. Академии поручено разработать План мероприятий по реализации поручений, вытекающих из протокола заседания межведомственной рабочей группы при Администрации Президента по вопросам совершенствования правоохранительного и хозяйственного законодательства и практики его применения.

Профессиональное развитие судей и сотрудников судов являются одним из приоритетных направлений совершенствования судебной системы Республики Казахстан. Координационный совет по судебному образованию при Председателе Верховного Суда функционирует в целях разработки мер и предложений по совершенствованию программ непрерывного образования судей и работников судебной системы.

6 апреля 2017, 12:03
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код