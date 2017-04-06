Международный консультант в Костанае провел обучение новым стандартам ISO на системы менеджмента автопроизводства

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» в рамках реализации Комплексного плана по совершенствованию технического регулирования до 2020 года 4 апреля т.г. в г. Костанай организовал семинар для предприятий автомобильной промышленности.

В качестве лектора приглашен международный консультант Зигфрид Петер Ладнорг (г. Вена, Австрия) с многолетним опытом проведения бизнес-тренингов, семинаров и курсов во многих странах.

В рамках семинара были раскрыты положения международных стандартов на системы менеджмента в автомобильном производстве - ISO/TS 16949, ISO 31000, ISO 31004.

Как отметил директор Костанайского филиала РГП «КазИнСт» Болат Шарипов, открывая семинар: «Использование данных международных стандартов на предприятиях автомобилестроения Казахстана позволит обеспечить постоянное совершенствование и предотвращение дефектов, уменьшение отходов в цепочке поставок автомобильной промышленности, повысит удовлетворенность клиентов. Система менеджмента направлена на выявление проблем и рисков в производственном процессе и цепочке поставок, устранение их причин, а также принятие корректирующих и предупреждающих мер для обеспечения их эффективности».

Один из раскрытых во время семинара стандарт, ISO/TS 16949 - признанный во всем мире стандарт менеджмента качества автомобильной промышленности. Он объединяет стандарты со всей Европы и США и обеспечивает основу для достижения передовой практики в отношении проектирования и системы производства продуктов для автомобильной цепочки поставок.

«Основная цель любого производства - удовлетворение запросов потребителя. Для достижения данной цели мы должны придерживаться правила «7П» - правильный продукт, правильное время, правильное место, правильное количество, правильная цена, правильное качество и правильное управление. И что есть правильное - определяется покупателем!», - акцентировал внимание слушателей Доктор Ладнорг.

Директор Костанайского филиала АО «Агромашхолдинг» Сергей Могилатов: «Уже стала традицией наша совместная работа с РГП «КазИнСт». Мы проводим, проводили и будем проводить подобные семинары на базе СарыаркаАвтоПром и АгромашХолдинг. Считаем, что производство, наука, в том числе стандартизация и метрология должны идти нога в ногу, это современные требования, поэтому наша производственная площадка приветствует участников данного семинара. Считаю, что международный опыт нам очень полезен, постараемся применить его в своей производственной деятельности, где-то, наверное, мы его уже применяем. Но считаем, что свежего взгляда и профессионального уровня нам не хватает. Еще раз всех благодарю и желаю удачного и благотворного дня!».

В семинаре приняли участие представители Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Акимата области, профессорско-преподавательского состава вузов, предприятий ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «Агромашхолдинг», АО «Группа компаний Аллюр», ТОО «Дормаш» и др.

Справочно: Зигфрид Петер Ладнорг - профессор PhD, управляющий директор АО «Weidinger&Partner» и советник по вопросам Республики Казахстан, магистр бизнес-администрирования уровень II, промышленный инженер и экономист, инженер прикладной механики BSc. Работал трёхъязычным международным консультантом, лектором, тренером в Германии, Австрии, Восточной Европе, Турции, Ближнем Востоке, Испании и Северной Африке.

Последние 15 лет вел лекции в 2-х университетах Восточной Европы, а также является тренером государственных международных программ и национальных проектов Восточной Европы, Турции, Австрии и Германии. Проводил обучение в Казахстане (заводы машиностроения гг. Усть-Каменогорск и Костанай) по стандартам качества автомобилестроения для предприятий сельского хозяйства и автомобильной промышленности. Создал базу данных для обучения торговой палаты Австрии, Вены совместно с университетом бизнеса и информационных технологий в Приштине. Организовал рабочую группу 18 экспертов для правительства Германии при Министерстве развития экономики Азербайджана в качестве старшего эксперта по экономике и советника по приватизации.