Учёные Франции заплатят 15 тысяч евро тому, кто готов лежать 60 дней подряд

Лежать, ничего не делать, смотреть, как над тобой хлопочут другие, и получать за это деньги — мечта каждого.

Необычную работу предлагают учёные из Института космической медицины и психологии в Тулузе. За 60 дней в лежачем положении они готовы заплатить 15 тысяч евро , передает , передает Лайф.ру





Французские учёные ищут добровольца, который смог бы пролежать 60 дней, чтобы изучить влияние продолжительной невесомости на организм. Одно из обязательных условий — ваше плечо всегда должно касаться кровати, даже тогда, когда вы ходите в туалет.





В исследовании примут участие две группы: одна будет принимать препараты, подавляющие последствия невесомости, а вторая — нет.





Идея эксперимента заключается в том, что длительное лежание позволяет имитировать нахождение тела в невесомости. Первые две недели исследования будут посвящены полному анализу организмов добровольцев, а далее начнётся 60-дневный период, во время которого им нужно будет лежать на кровати и не поднимать голову более чем на 60 градусов.



