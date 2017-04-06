Учёные Франции заплатят 15 тысяч евро тому, кто готов лежать 60 дней подряд
6 апреля 2017, 12:18
Лежать, ничего не делать, смотреть, как над тобой хлопочут другие, и получать за это деньги — мечта каждого.
Необычную работу предлагают учёные из Института космической медицины и психологии в Тулузе. За 60 дней в лежачем положении они готовы заплатить 15 тысяч евро, передает Лайф.ру.
Французские учёные ищут добровольца, который смог бы пролежать 60 дней, чтобы изучить влияние продолжительной невесомости на организм. Одно из обязательных условий — ваше плечо всегда должно касаться кровати, даже тогда, когда вы ходите в туалет.
В исследовании примут участие две группы: одна будет принимать препараты, подавляющие последствия невесомости, а вторая — нет.
Идея эксперимента заключается в том, что длительное лежание позволяет имитировать нахождение тела в невесомости. Первые две недели исследования будут посвящены полному анализу организмов добровольцев, а далее начнётся 60-дневный период, во время которого им нужно будет лежать на кровати и не поднимать голову более чем на 60 градусов.
Фото: gordonua.com
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