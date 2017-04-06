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Новости за сегодня

Аким Алматы с рабочей поездкой посетил Японию

 

В рамках рабочей поездки аким Алматы Бауыржан Байбек провел ряд двусторонних встреч с представителями деловых кругов Японии, а также встретился с мэром Токио госпожой Юрико Койке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической сферах и взаимодействия в области развития городской среды. Мэр Токио отметила высокий уровень проведения всемирной зимней Универсиады в Алматы, а также выразила уверенность в успехе Международной выставки EXPO-2017 в Астане.

«Мне довелось побывать Алматы, город произвел на меня приятное впечатление, с ним у меня связаны самые теплые чувства. Думаю, что ваш визит придаст новый толчок в укреплении наших взаимоотношений», - отметила Ю.Койке.

На встрече с председателем правления компании «Tokyo Seiko MFG» Шигето Танакой были обсуждены детали реализации второго этапа проекта по строительству метизного завода «Tokyo Rope Almaty» в Индустриальной зоне Алатауского района. Запуск первого японского завода по производству стальных изделий в Алматы компании «Tokyo Rope» состоялся в ходе телемоста из Японии с участием Президента РК Н.А.Назарбаева в ноябре прошлого года.

В ходе встречи с руководством «The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG», входящим в число 10 лучших банков в мировом рейтинге, Бауыржан Байбек заручился поддержкой крупнейшего финансового конгломерата в реализации совместных проектов в Алматы.

По итогам посещения Токийского Центра управления дорожным движением Центром развития Алматы будут проведены аналитические расчеты возможности создания аналогичного центра управления городским трафиком в рамках проекта «Смарт сити». В свою очередь холдингом «Алматы Су» совместно с компанией «YYS International Pte» будет рассмотрена возможность локализации производства коагулянтных гранул по очистке воды.

В рамках рабочей поездки алматинская делегация также посетила офис «Mitsui&Co.», являющейся одной из наиболее диверсифицированных мировых корпораций, ведущих деятельность в сфере торговли, инвестирования и предоставления услуг, а также ознакомилась с деятельностью исследовательского центра сейсмологии компании «Shimizu».

 

6 апреля 2017, 12:16
Источник, интернет-ресурс: Акимата Алматы

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