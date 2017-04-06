В России четверо мужчин покупали школьниц за 100 рублей
6 апреля 2017, 12:35
За растление девочек им грозит до 5 лет.
Вопиющий случай произошел в селе Партизанское Красноярского края. Здесь четверо мужчин покупали школьниц за 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю, пишет "Комсомольская правда".
- По предварительной версии следствия, осенью прошлого года четверо жителей села – мужчина 77 лет и еще трое (от 38 до 40) – растлевали школьниц, - рассказали представители ведомства.
Двум девочкам 13 и 15 лет из малообеспеченных семей предложили вступить с ними в интимную связь. За молчание каждой пообещали 100 рублей. И школьницы согласились.
Сейчас подозреваемые задержаны, им назначена экспертиза. Свою вину мужчины признали. За «Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц» им грозит до 5 лет.
Девочек направили в реабилитационный центр - для оказания психологической помощи.
Фото: Мария Ананова/krsk.kp.ru
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