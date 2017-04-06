Водителям хотят разрешить фото- и видеофиксацию действий полицейских

Как сообщил член комитет мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Канат Мусин, в сравнительной таблице изменения составляют 55 позиций.

Изменения и дополнения вносятся в Налоговый кодекс, Кодекс административных правонарушений, в законы о дорожном движении, об автомобильных дорогах, об органах военной полиции.





"В частности, внесены поправки, предусматривающие передачу некоторых полномочий от правительства уполномоченным органам. Закреплен правовой статус областных подразделений уполномоченного органа в сфере безопасности дорожного движения. Усилены требования к безопасности при проектировании, строительстве и безопасности автомобильных дорог, определены лица, ответственные за их реализацию", — указал депутат. Снижен штраф за нарушение стоп-линии перед светофором с 5 до 3 МРП.



