В Казахстане сократят количество пунктов выдачи водительских прав

Министерство внутренних дел Казахстана намерено уменьшить количество пунктов выдачи водительских прав: в частности, планируется сократить 30 регистрационно-экзаменационных пунктов (РЭП).

Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса парламента.

"МВД борется с продажей прав сотрудниками правоохранительных органов. Мы проанализировали, где у нас выдаются права, мы количество пунктов сократим. Такое указание мы вчера с министром подписали. У нас есть перекос — мы создали спеццоны, но параллельно первоначальная сдача на правах осуществляется в наших РЭП", — указал Лепеха.





Глава КАП пояснил, что там, где есть спеццоны, будет запрещено выдавать права в РЭПах. "Кроме того, есть статистика, когда жители городов едут в районы сдавать на права, это тоже будет запрещено. То есть, разрешено только в тех населенных пунктах, где есть большая удаленность, а непосредственно рядом с городом (сдавать) мы им запретим", — уточнил Лепеха. Председатель КАП считает, что в спецЦОНах налажен жесткий контроль, что там "все отрегулировано", и "нет коррупционных лазеек".



