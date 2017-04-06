В Казахстане сократят количество пунктов выдачи водительских прав
6 апреля 2017, 12:57
В МВД рассказали о мерах по повышению прозрачности выдачи водительских прав в Казахстане.
Министерство внутренних дел Казахстана намерено уменьшить количество пунктов выдачи водительских прав: в частности, планируется сократить 30 регистрационно-экзаменационных пунктов (РЭП).
Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса парламента.
"МВД борется с продажей прав сотрудниками правоохранительных органов. Мы проанализировали, где у нас выдаются права, мы количество пунктов сократим. Такое указание мы вчера с министром подписали. У нас есть перекос — мы создали спеццоны, но параллельно первоначальная сдача на правах осуществляется в наших РЭП", — указал Лепеха.
Глава КАП пояснил, что там, где есть спеццоны, будет запрещено выдавать права в РЭПах. "Кроме того, есть статистика, когда жители городов едут в районы сдавать на права, это тоже будет запрещено. То есть, разрешено только в тех населенных пунктах, где есть большая удаленность, а непосредственно рядом с городом (сдавать) мы им запретим", — уточнил Лепеха. Председатель КАП считает, что в спецЦОНах налажен жесткий контроль, что там "все отрегулировано", и "нет коррупционных лазеек".
"Вместе с тем видим, что либо в самих городах, либо рядом с городами есть регистрационные пункты, где выдаются права, и там контроль гораздо ниже — нет видеофиксации, не может привлекать сотрудников безопасности. Поэтому 30 пунктов таких (РЭП) мы сократим. Это будет действенная мера", — заявил он.
Также совместно с агентством по делам госслужбы разработан план по профилактике коррупционных рисков среди сотрудников МВД РК, запланирован комплекс мероприятий. "Это даст позитивный результат. В частности, мы сейчас требуем, чтобы пункты сдачи оборудовались видеокамерами, чтобы эта память активировалась, чтобы можно было поднять и посмотреть", — отметил Лепеха.
По данным МВД, только в прошлом году ведомство выявило семь фактов нарушений выдачи прав на вождение транспортом.
А особый общественный резонанс вызвала история публичного признания молодой девушки в покупке водительских прав в Алматы. О купленных для нее правах она написала в социальной сети. В КАП МВД РК сообщили, что по данному факту начата проверка.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото ortcom.kz
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