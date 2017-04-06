Стали известны подробности ликвидации убийц полицейских в Астрахани

Их настигли за городом на относительном удалении от спального района.

Предполагаемых убийц полицейских в Астрахани настигли недалеко от города в безлюдном месте в промышленной зоне, они активно отстреливались , сообщил , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.





Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля. Ленинский район, где было совершено нападение, был оцеплен. В настоящий момент четыре человека, объявленные в розыск по делу о нападении на полицейских в Астрахани, ликвидированы.





"Их настигли за городом на относительном удалении от спального района, это промзона, пустырь. В самом городе не было перестрелки. Недалеко от этой промзоны асфальтобетонный завод находится. Это было безлюдное место, промзона с различными заброшенными строениями, в одном из этих строений они прятались. Это строение оцепили, подозреваемые активно отстреливались. Видимо, бетонная плита в этом зданий была наклонена, потому что в ходе перестрелки она придавила одного из подозреваемых", — пояснил источник.





Он добавил, что в данный момент нет информации, что кто-то еще разыскивается по подозрению в убийстве полицейских.





"Понятно, что сейчас будут проверять связи основных фигурантов, которых ликвидировали сегодня, пока идут мероприятия на месте".





По словам представителя регионального управления Росгвардии, во время обстрела бойцов ведомства один из подозреваемых был убит, другой позже скончался (его ранили в спину), остальных подозреваемых окружили и ликвидировали.





Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них остались двое детей.



