Эксперты: Родительские ассоциации – путь к укреплению семьи

Формирование семейных ценностей и стереотипов поведения должно проходить как сверху, путем целенаправленной информационной политики, так и снизу – в процессе работы родительских ассоциаций, утверждают экперты.





На прошедшем 24 февраля заседании экспертного клуба «Мир Евразии» казахстанские эксперты обсудили состояние и проблемы развития института семьи в стране и на всем постсоветском пространстве. Особое внимание было уделено обсуждению путей укрепления семьи и формированию нравственных ценностей в современном обществе.





По словам руководителя Общественного фонда «Мир Евразии» политолога Эдуарда Полетаева , «...В Казахстане институту семьи, несмотря на тяжелые 1990-е годы, уделяют внимание достаточно давно. Уже в 1995 году был создан Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политике при Президенте РК, который в 1998 году преобразовался в Национальную комиссию по делам семьи и женщин при Президенте РК, с более широкими полномочиями».









Среди позитивных тенденций в семейной политики Эдуард Полетаев указал также и то, что «ежегодно в национальном конкурсе "Мерейлі отбасы", который направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака, повышение статуса семьи, принимают участие тысячи участников. Многие из них являются многодетными семьями».





В то же время, считать проводимую работу достаточной и полностью эффективной, по мнению политолога, еще рано. Это связано и с вопросами достижения гендерного равенства, особенно в свете нарастающего разрыва по этому показателю между городом и сельской местностью, и с сохраняющейся проблемой семейного насилия.









Об интересном и полезном опыте проекта «Инклюзивный спорт» в рамках большого проекта «Аутизм победим» рассказала экспертам журналист и общественный деятель Салтанат Мурзалинова-Яковлева. Будучи координатором движения «Инклюзивный спорт», Салтанат Мурзалинова-Яковлева на его примере показала, насколько эффективной и воодушевляющей может быть организация родительских ассоциаций, созданных для общественно значимых целей.





«Наша аудитория - семьи, где есть особенные дети – аутизм, задержка психического развития. Но в Алматы в этот проект вступили семьи и с обычными детьми. Результаты работы невероятные», - рассказывает эксперт.





Как сообщила Салтанат Мурзалинова-Яковлева, «в Казахстане существуют четыре родительские ассоциации: в Алматы, Караганде, Павлодаре, Актау, еще одна формируется в Петропавловске. Мы их называем инклюзивные родительские ассоциации. В каждой насчитывается не менее 20 активных семей. То есть, это двадцать мам и пап, минимум двадцать детей, а также братья, сестры, племянники и т.д. Это активный состав. В резерве обычно до 80 семей. Идея в случае инклюзивной ассоциации понятна – развитие и социализация детей, чтобы семьи укрепились. В ассоциациях есть определенный свод правил, что тоже благотворно влияет на построение позитивных отношений. И, конечно, есть костяк семей, лидеры.





К нам водят обычных детей, потому что только у нас они получают такие знания и такие навыки, которые позволяют им дальше развиваться. У нас эти ребята обретают собственную миссию, дело».





О том, что подобные ассоциации консолидируют семьи за счет того, что в них получают возможность проявлять активность все члены семьи, спикер рассказала на примере карагандинского опыта. «Мы задействуем как пап, так и мам. Папы проводят бесплатно инклюзивный спорт на площадках. Это в Караганде. В Павлодаре обычные подростки приходят помогать особенным. Что их туда тянет, почему они приходят два раза в неделю? Это к вопросу о том, что у нас часто говорят, что люди якобы инертные. Вот форма, не требующая никаких затрат».





Тему важности вовлечения в семейную политику всех членов семей продолжил представитель Казахстанской коммуникативной ассоциации PR-консультант Владимир Павленко.









«Совет отцов – отличная инициатива. У меня Совет отцов ассоциируется с деятельностью государственной детской библиотеки им. Сапаргали Бегалина. Ее директору Софие Раевой в середине «нулевых» пришла такая идея. Для меня тема эта была напрямую связана с детским чтением, пропагандой семейного чтения», - поделился Владимир Павленко.





По его словам сейчас казахстанскому обществу необходимо продвигать и освещать в СМИ проекты, построенные так же, как и инклюзивный проект, описанный Салтанат Мурзалиновой-Яковлевой, так как это «именно те проекты, когда конкретно люди получают то пространство, в котором они чувствуют не только безопасность, но еще и возможность развиваться и быть уверенными в этом».





Идею усиления работы со СМИ в рамках продвижения семейной политики поддержала руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы Мадина Нургалиева. По ее мнению, «есть смысл создать семейный телеканал, который будет ориентирован в целом на семью. Был такой интересный проект "Забег в ползунках" - детские соревнования, в которых много людей с удовольствием приняли активное участие. Нужны семейные центры досуга».









Мадина Нургалиева также отметила: «на мой субъективный взгляд, вопросами семейной политики должны заниматься люди зрелые в возрастном плане. Мне кажется, это принципиальный вопрос, потому что вопросы семьи требуют житейской мудрости, какого-то опыта».





О важности и полезности более активного подключения СМИ к формированию позитивных семейных ценностей высказался и Эдуард Полетаев.









Руководитель ОФ «Мир Евразии» справедливо обратил внимание на то, что «современные СМИ очень мало внимания уделяют семейным ценностям. Я помню, что в советское время у газеты «Известия» было приложение - еженедельник «Семья» - один из самых тиражных. Таких изданий сейчас нет. Но сегодня, в информационный век, будущее семей во многом зависит от того, какие ценности будут усвоены новыми поколениями. А ценности эти во многом продвигают именно СМИ. Также они формируют стереотипы поведения.





Если проанализировать сетку вещания того или иного популярного телеканала, или пролистать тиражную газету, создается впечатление, что предпочтение отдается политике, экономике, шоу-бизнесу, скандалам и расследованиям, криминальным новостям. Семейный позитив, воспитательный и образовательный контент пока проигрывает погоне за сенсациями».





Усиление миграции в города в Казахстане сегодня приводит к ситуации, когда городская среда просто не готова обеспечить качественный семейный отдых всем желающим . Об этом говорил в рамках заседания клуба главный редактор информационно-аналитического центра «Caspian Bridge» политолог Замир Каражанов.









Эксперт подчеркнул: «мы сталкиваемся сегодня с процессом урбанизации. Этот процесс оказывает сильное влияние на семью. Что у нас есть для того, чтобы поддержать семью? Есть ли у нас места для семейного отдыха, кроме торгово-развлекательных центров? Прошедшая Универсиада показала, что у алматинцев есть сильный запрос на семейный отдых. Всегда возникает вопрос, где отдохнуть с семьей».





В этой связи политолог указал на важность регулирования городской среды: от создания мест досуга до оптимизации вопросов дошкольного и школьного образования. Кроме того, Замир Каражанов привел интересный зарубежный опыт деурбанизации, когда для более благоприятного развития семей власти стимулировали развитие пригородных зон как территорий, более удобных для семейной жизни, особенно многодетных семей.



