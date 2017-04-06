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Н.Нигматулин принял посла Германии в Казахстане

6 апреля 2017, 13:15

Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе и укрепления межпарламентского диалога.

Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в Казахстане Рольфа Мафаэля, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе и укрепления межпарламентского диалога.



Спикер Мажилиса подчеркнул высокую динамику контактов на высшем и высоком уровнях, которые заложили основу для вывода казахстанско-германских отношений на уровень стратегического партнерства.

Собеседники выразили надежду на скорое завершение работы Бундестага над ратификацией Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, которое открывает широкие возможности для расширения экономического взаимодействия.

Обсуждая международную повестку дня, Н.Нигматулин и Р.Мафаэль констатировали схожесть позиций Казахстана и Германии в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности.

Председатель Мажилиса подчеркнул актуальность инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об учреждении под эгидой ООН единой мировой сети противодействия международному терроризму и экстремизму.

Отдельное внимание уделено конституционным преобразованиям в Казахстане. Председатель Мажилиса проинформировал германского дипломата о политических реформах, подчеркнув при этом, что президентская форма правления в Казахстане сохраняется и все стратегические вопросы, включая внешнюю политику, национальную безопасность и оборону, будут оставаться прерогативой Президента страны.

В свою очередь Р.Мафаэль, говоря о казахстанско-германских отношениях за последние 25 лет, высоко оценил успехи Независимого Казахстана и объединенной Германии. Важными направлениями развития нашей страны германский дипломат назвал вступление Казахстана в ВТО и стремление вступить в ОЭСР.

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