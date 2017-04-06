Республиканские дороги предложили передать на содержание бизнесу

По ее информации, общее расстояние республиканских дорог на территории области составляет 1 тысяча 510 километров, из которых на содержании Павлодарского областного филиала РГП на ПХВ "Казахавтодор" находится 1 тысяча 143,2 километра. Содержание их осуществляется на основании договора между "Казахавтодором" и национальной компанией "ҚазАвтоЖол", на эти цели в 2016 году выделено 1 миллиард 150 миллионов 756 тысяч 090 тенге. Остальные реконструируемые участки, по договорам, обязаны содержать подрядчики.





Проверка показала, что этот рынок содержания дорог монополизирован государственными предприятиями, которые при нехватке ресурсов не обеспечивают качество и безопасность дорог. При этом участие бизнеса на дорожном рынке не предусмотрено, отметили в прокуратуре.



