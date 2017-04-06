Министерство информации и коммуникаций заключило меморандум с корпорацией ВВС
6 апреля 2017, 13:18
Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и возможность реализации совместных проектов.
В ходе рабочего визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев провел встречу с руководством ВВС Worldwide Шоном О Хара и Сергеем Становкиным, сообщает Комитет Информации.
Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и возможность реализации совместных проектов.
По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан и корпорацией ВВС Worldwide.
В рамках Меморандума планируется реализация совместных проектов, направленных на обмен по редакционным планам, проведение круглых столов, организацию лекций для национальных и региональных СМИ, образовательных курсов и семинаров, а также продвижение туристического и инвестиционного потенциала Казахстана.
Также в рамках меморандума планируется создание рабочей группы, основным направлением которой будет ведение совместных консультаций по вопросам технического развития казахстанских телевизионных каналов в рамках перехода на цифровое эфирное вещание, обмен информацией и опытом и др.
Напомним, что корпорация ВВС была основана в 1920 годах и сейчас является одним из главных глобальных игроков в сфере СМИ.
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