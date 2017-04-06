Казахстанский офицер назначен на высокую должность в штабе миссии ООН в Западной Сахаре

В новой должности военнослужащий будет отвечать за стандарты обучения, подготовку и готовность всех военных наблюдателей для эффективного выполнения ими своих задач.

Офицер Вооруженных Сил Казахстана подполковник Данияр Исмаилов, принимающий участие в миссии Организации объединенных наций по поддержанию мира и безопасности при проведении референдума в Западной Сахаре (MINURSO), распоряжением командующего силами назначен на должность начальника учебного отдела штаба , сообщает пресс-служба МО РК.









В новой должности военнослужащий будет отвечать за стандарты обучения, подготовку и готовность всех военных наблюдателей для эффективного выполнения ими своих задач. В его обязанности также входит координирование всех военных учебных мероприятий в штабе, организация подготовки специалистов, оценка и определение приоритетов основных, а также необходимых комплексных тренировок. Кроме того, казахстанский офицер будет руководить и принимать экзамены по английскому языку у военного и гражданского персонала, прибывшего для участия в миссии ООН, вести мониторинг и оценку проводимых учебных мероприятий.









Подполковник Данияр Исмаилов находится в миссии ООН с 11 ноября 2016 года. Ранее он занимался обучением и подготовкой вновь прибывших военных наблюдателей, организацией тренингов. На новую должность был назначен за образцовое и профессиональное исполнение своих служебных обязанностей в миссии, опыт участия в миротворческой миссии в Ираке и профессионализм.





Следует отметить, что в настоящее время в качестве военных наблюдателей в миссии ООН в Западной Сахаре (MINURSO) принимают участие четыре офицера Вооруженных Сил Казахстана. Как отмечает командование миссий, все они, а также те, кто уже закончил свое участие в миссиях ООН, зарекомендовали себя как профессионалы своего дела и образцовые военнослужащие.





Напомним , что в середине марта в ходе правительственного часа депутат Маулен Ашимбаев предложил всячески «продвигать» представителей Казахстана в различные руководящие органы и структуры ООН.

«По информации МИДа, в настоящее время в системе ООН работают около 20 граждан Казахстана. Это не те, которые работают в нашем представительстве, а те, кто работает в аппарате различных структур ООН.

В дальнейшем можно было бы стараться продвигать этих и других представителей Казахстана в различные руководящие органы и структуры ООН, а также других международных организаций». «В целом, такой политикой занимаются многие страны мира. Мне кажется, мы также целенаправленно должны уделять внимание этому направлению», - добавил он.