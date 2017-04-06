Закон о коллекторской деятельности переформатирует взаимоотношения банка и должника - Акишев

Законопроект о коллекторской деятельности предусматривает внесение изменений в 3 кодекса и 8 законов, то есть дает системное решение по широкому кругу проблемных вопросов во взаимоотношениях должника и кредитора. Об этом сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая сегодня на Пленарном заседании Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

В своем докладе Д. Акишев напомнил, что еще в 2012 году Указом Главы Государства утверждена Концепция дальнейшего развития институтов независимой оценки контракции рисков и коллекторских агентств, которая предполагала введение государственного регулирования коллекторской деятельности для обеспечения защиты прав наших граждан.

«Несмотря на фактическое существование коллекторских компаний длительное время и широкое вовлечение в нашу жизнь, их деятельность не регулируется специальным законодательством и не контролируется государством в лице его уполномоченных органов», - также отметил он.

Председатель Нацбанка подчеркнул, что проект Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности» - один из немногих законопроектов, который получил широкое обсуждение с участием всех заинтересованных сторон. «К работе подключились общественные деятели, юристы, адвокаты, коллекторские компании. Мы постарались учесть интересы всех участников процесса и получили значительный прогресс в формировании в обществе непредвзятого восприятия законопроектов», - сказал Д. Акишев.

«Для чего нужна коллекторская деятельность и почему она существует? Здесь нужно рассмотреть два аспекта. С одной стороны, банки выдают кредиты и потом взыскивают долги в случае неисполнения обязательств со стороны заемщиков. И в этот процесс на законных основаниях вовлечены коллекторские агентства, задачей которых является проведение работы по возврату долга. И именно в этом нерегулируемом сегменте сейчас наблюдаются нарушения в отношении заемщиков, которые не могут получить нормальной правовой защиты. Все это привело к злоупотреблениям и недобросовестному поведению в отношении наших граждан, - отметил Д. Акишев в своем докладе. - Другой аспект заключается в том, что банки являются местом хранения депозитов населения и предприятий и обязаны обеспечить сохранность денег». Поэтому, по его словам, необходимо обеспечить баланс интересов всех групп населения, как имеющих кредиты в банках, так и рассчитывающих на возврат своих депозитов.

«В этих условиях мы считаем, что законопроекты «О коллекторской деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» отвечают этим принципам и закладывают основу для будущего цивилизованного диалога по взысканию задолженности. Законопроекты фактически переформатируют взаимоотношения банка и должника. Банки будут осмотрительными к оценке кредитных рисков, а клиенты - в должной мере защищены и осведомлены, чтобы быть ответственными за надлежащее исполнение финансовых обязательств перед кредитором», - добавил Д. Акишев.