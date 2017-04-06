Кайрат Боранбаев: Кахабер без всяких сомнений продолжает работу в клубе
6 апреля 2017, 13:46
Ранее в СМИ писали о том, из-за неудовлетворительных результатов алматинского клуба Цхададзе может лишиться своего места.
Председатель правления ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев сообщил, что главный тренер команды Кахабера Цхададзе сохранит свою должности, сообщает Zakon.kz.
«Хочу развеять последние слухи, связанные с местом тренера в «Кайрате». Кахабер без всяких сомнений продолжает работу в клубе. У нас полное доверие к нему и никакие другие кандидатуры на этот пост мы не рассматриваем», - написал Боранбаев.
Ранее в СМИ писали о том, из-за неудовлетворительных результатов алматинского клуба Цхададзе может лишиться своего места. Также, сообщалось, что его может сменить наставник «Окжетпеса» Владимир Муханов.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com