Кайрат Боранбаев: Кахабер без всяких сомнений продолжает работу в клубе

Ранее в СМИ писали о том, из-за неудовлетворительных результатов алматинского клуба Цхададзе может лишиться своего места.

Председатель правления ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев сообщил, что главный тренер команды Кахабера Цхададзе сохранит свою должности , сообщает , сообщает Zakon.kz.





«Хочу развеять последние слухи, связанные с местом тренера в «Кайрате». Кахабер без всяких сомнений продолжает работу в клубе. У нас полное доверие к нему и никакие другие кандидатуры на этот пост мы не рассматриваем», - написал Боранбаев.









Ранее в СМИ писали о том, из-за неудовлетворительных результатов алматинского клуба Цхададзе может лишиться своего места. Также, сообщалось, что его может сменить наставник «Окжетпеса» Владимир Муханов.



