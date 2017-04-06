БРК существенно повышает стандарты раскрытия информации о финансируемых проектах

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - Банк, БРК) существенным образом повышает стандарты раскрытия информации о проектах, которые находятся на администрировании и финансировании БРК. Основная информация по всем проектам, по которым Банком заключены или будут заключены кредитные соглашения, начиная с 27 октября 2016 года, подлежит раскрытию для всех заинтересованных пользователей. По тем проектам, по которым БРК заключил кредитные соглашения ранее указанного срока, информация будет раскрываться в соответствии с письменными согласиями со стороны заемщиков. В конечном итоге, Банк ставит целью добиться раскрытия основной информации по всем проектам, которые находятся на его балансе.

Таким образом, с сегодняшнего дня обновленная база сведений о проектах доступна на официальном сайте БРК - www.kdb.kz.

Данные шаги предприняты в рамках реализации инициативы Банка по повышению прозрачности своей деятельности (далее - Инициатива), которая, вкупе с другими мерами по трансформации деятельности института развития, была одобрена на расширенном заседании Совета директоров БРК, состоявшемся в июне 2016 года с участием представителей финансово-экономического блока Правительства, Национального банка РК и предпринимательства страны.

«Реализация Инициативы послужит делу повышения инвестиционной привлекательности Казахстана, которая предполагает, в том числе, максимальную прозрачность перед пользователями информации, значимой для принятия инвестиционных решений. С сегодняшнего дня на сайте Банка можно ознакомиться с широкой базой сведений о крупных проектах в несырьевой экономике Казахстана, находящихся в кредитном портфеле БРК. Эти данные стали общедоступны после того, как командой БРК была проделана трудоемкая работа, результатом которой явилось повышение прозрачности одного из ключевых финансовых институтов развития страны», - подчеркнул Председатель Правления БРК Болат Жамишев.

В рамках реализации Инициативы решением единственного акционера БРК - Холдинга «Байтерек» от 27 октября 2016 года были утверждены изменения в Меморандум о кредитной политике Банка (далее - Меморандум), в соответствии с которыми БРК осуществляет финансирование заемщиков только при условии предоставления ими письменного согласия на раскрытие сведений об основных условиях финансирования (сумма, срок, валюта, ставка вознаграждения и наименование заемщика) и общей информации по проекту (наименование и описание проекта, источники финансирования, стоимость проекта и размер собственного участия заемщика/ третьих лиц в финансировании проекта). Непредоставление такого согласия влечет отказ со стороны БРК в финансировании проекта. Вышеуказанные сведения отнесены действующим законодательством РК к банковской тайне, и могут быть раскрыты для третьих лиц с письменного согласия заемщиков.

С момента внесения вышеуказанных изменений в Меморандум соответствующая норма о раскрытии сведений об основных условиях финансирования и общей информации по проекту включена в типовые формы кредитных договоров/соглашений, которые заключаются между Банком и заемщиками. Таким образом, в отношении заемщиков, с которыми, начиная с 27 октября 2016 года, БРК заключил или заключит кредитные договоры/соглашения в рамках финансирования инвестиционных проектов и экспортных операций, Банк вправе раскрывать информацию об основных условиях финансирования и общую информацию по проекту.

Вместе с тем, в отношении кредитных договоров/соглашений, заключенных до 27 октября 2016 года, в целях повышения прозрачности своей кредитной деятельности Банком были направлены заемщикам предложения о предоставлении письменного согласия на раскрытие вышеуказанной информации по сорока пяти проектам. В соответствии с полученными от заемщиков письменными согласиями на раскрытие информации, а также обновленными нормами Меморандума в части раскрытия информации по проектам, на официальном сайте БРК с сегодняшнего дня доступна расширенная информация о проектах, находящихся на администрировании и финансировании БРК.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».