В Казахстане сократят количество пунктов выдачи водительских прав

Министерство внутренних дел Казахстана намерено уменьшить количество пунктов выдачи водительских прав: в частности, планируется сократить 30 регистрационно-экзаменационных пунктов (РЭП).

Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса парламента.

«МВД борется с продажей прав сотрудниками правоохранительных органов. Мы проанализировали, где у нас выдаются права, мы количество пунктов сократим. Такое указание мы вчера с министром подписали. У нас есть перекос — мы создали спеццоны, но параллельно первоначальная сдача на правах осуществляется в наших РЭП», — указал Лепеха.

Глава КАП пояснил, что там, где есть спеццоны, будет запрещено выдавать права в РЭПах. «Кроме того, есть статистика, когда жители городов едут в районы сдавать на права, это тоже будет запрещено. То есть, разрешено только в тех населенных пунктах, где есть большая удаленность, а непосредственно рядом с городом (сдавать) мы им запретим», — уточнил Лепеха. Председатель КАП считает, что в спецЦОНах налажен жесткий контроль, что там «все отрегулировано», и «нет коррупционных лазеек».

«Вместе с тем видим, что либо в самих городах, либо рядом с городами есть регистрационные пункты, где выдаются права, и там контроль гораздо ниже — нет видеофиксации, не может привлекать сотрудников безопасности. Поэтому 30 пунктов таких (РЭП) мы сократим. Это будет действенная мера», — заявил он.

Также совместно с агентством по делам госслужбы разработан план по профилактике коррупционных рисков среди сотрудников МВД РК, запланирован комплекс мероприятий. «Это даст позитивный результат. В частности, мы сейчас требуем, чтобы пункты сдачи оборудовались видеокамерами, чтобы эта память активировалась, чтобы можно было поднять и посмотреть», — отметил Лепеха.

По данным МВД, только в прошлом году ведомство выявило семь фактов нарушений выдачи прав на вождение транспортом.

А особый общественный резонанс вызвала история публичного признания молодой девушки в покупке водительских прав в Алматы. О купленных для нее правах она написала в социальной сети. В КАП МВД РК сообщили, что по данному факту начата проверка.