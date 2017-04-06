Разработать законопроект о погребении и похоронном деле предлагает сенатор

Сенатор Ольга Перепечина обратилась к главе правительства Бакытжану Сагинтаеву с депутатским запросом по поводу проблем, сложившихся на кладбищах и при осуществлении ритуальных услуг, сообщает Zakon.kz.

«Поводом моего депутатского запроса явилось обращение депутатов Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области касательно законодательно неурегулированных вопросов захоронения и содержания кладбищ, а также привлечения к административной ответственности за их нарушения, - сказала она. - Согласно обращению, ввиду отсутствия Правил по производству захоронений и содержанию кладбищ сложилась затруднительная ситуация - нет контроля по захоронению и предоставлению участков, похоронные бюро осуществляют услуги некачественно, благоустройство кладбищ не обеспечивается должным образом».

По словам сенатора, разработанные местными исполнительными органами и принятые маслихатами Правила по производству захоронений и содержанию кладбищ, с 2009 года были отменены в связи с изменением законодательства РК.

«В действующем законодательстве утверждение вышеуказанных Правил не входит в компетенции акимата и маслихата. Кроме того, согласно пункту 3 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» «принятие нормативного правового акта уполномоченным органом допускается только в случаях, когда компетенция уполномоченного органа по принятию данного акта прямо предусмотрена законодательством Республики Казахстан», - пояснила она, отметив, что сфера ритуальных услуг как отрасль коммунального городского хозяйства требует особого внимания местных исполнительных органов и трудно переоценить ее социальное значение.

Кроме того, отсутствие стандартов похоронного дела, самостоятельного законодательного акта, регулирующего вопросы погребения и организации похоронного дела, приводит к различным правонарушениям.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович, в целях урегулирования отношений, связанных с погребением умерших, установления правовых основ организации похоронного дела, полагаю целесообразным дать поручение соответствующим государственным органам разработать проект закона «О погребении и похоронном деле», либо рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений и дополнений в действующие законодательные и подзаконные акты, дополнив статьи 6, 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», предусмотреть в компетенции местного представительного или исполнительного органа обязанность по принятию и утверждению Правил по производству захоронений и содержанию кладбищ», - заключила О.Перепечина.